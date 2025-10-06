50&Più, oltre 1000 alla Festa dei nonni, interventi Bordelot e Bonatesta

PORDENONE – Oltre mille domenica sulle gradinate del PalaCrisafulli per onorare la “Festa dei nonni 2025” con nipoti, genitori e tanti amici giunti da ogni luogo della provincia con l’associazione 50&Più ha toccare il punto più alto della sua attività con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale e sociale in età matura. Un’edizione da record, la numero 19, che non trova nessun confronto nel panorama nazionale e che pone il sodalizio del capoluogo fra i più virtuosi e acclamati d’Italia.

Tanti applausi, parole piene di commozione, ricordi e storie dei nonni che sono un pilastro per le famiglie e le associazioni in città.

«Siamo particolarmente soddisfatti e grati a quanti hanno contribuito al successo della manifestazione, oltre alla sinergia e la relazione fra insegnanti e alunni sul tema del concorso ‘Il nonno racconta’» ha sottolineato il presidente provinciale Ezio Bordelot di 50&Più alla cerimonia. «I nonni sono un patrimonio per tutta l’umanità e sono pienamente convinto che non ci sarà, né ora né mai, nessuna intelligenza artificiale che possa sostituire l’esperienza, l’amore e il sapere dei nonni».

Gli ha fatto eco Marcello Bonatesta (nella foto con Bordelot), vicepresidente nazionale del sistema 50&Più che, nel corso delle premiazioni agli alunni e classi 5 elementari della provincia, ha posto l’accento sugli studenti protagonisti definendoli «giovani esploratori. Esploratori della conoscenza, delle emozioni e della vita. Questo momento d’incontro fra generazioni è prezioso: nonni e nipoti che si ascoltano, si raccontano, si capiscono, si vogliono bene». E ancora: «In un mondo che corre veloce, fermarsi per condividere storie, esperienze vissute e sorrisi è un grande dono per tutti».