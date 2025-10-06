9.1 C
Pordenone
martedì , 7 Ottobre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

50&Più, oltre 1000 alla Festa dei nonni, interventi Bordelot e Bonatesta

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Oltre mille domenica sulle gradinate del PalaCrisafulli per onorare la “Festa dei nonni 2025” con nipoti, genitori e tanti amici giunti da ogni luogo della provincia con l’associazione 50&Più ha toccare il punto più alto della sua attività con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale e sociale in età matura. Un’edizione da record, la numero 19, che non trova nessun confronto nel panorama nazionale e che pone il sodalizio del capoluogo fra i più virtuosi e acclamati d’Italia.

Tanti applausi, parole piene di commozione, ricordi e storie dei nonni che sono un pilastro per le famiglie e le associazioni in città.

«Siamo particolarmente soddisfatti e grati a quanti hanno contribuito al successo della manifestazione, oltre alla sinergia e la relazione fra insegnanti e alunni sul tema del concorso ‘Il nonno racconta’» ha sottolineato il presidente provinciale Ezio Bordelot di 50&Più alla cerimonia. «I nonni sono un patrimonio per tutta l’umanità e sono pienamente convinto che non ci sarà, né ora né mai, nessuna intelligenza artificiale che possa sostituire l’esperienza, l’amore e il sapere dei nonni».

Gli ha fatto eco Marcello Bonatesta (nella foto con Bordelot), vicepresidente nazionale del sistema 50&Più che, nel corso delle premiazioni agli alunni e classi 5 elementari della provincia, ha posto l’accento sugli studenti protagonisti definendoli «giovani esploratori. Esploratori della conoscenza, delle emozioni e della vita. Questo momento d’incontro fra generazioni è prezioso: nonni e nipoti che si ascoltano, si raccontano, si capiscono, si vogliono bene». E ancora: «In un mondo che corre veloce, fermarsi per condividere storie, esperienze vissute e sorrisi è un grande dono per tutti».

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.