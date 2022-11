A Natascia Salomone il campionato italiano Bikini novice

PORDENONE – Ritorno con il botto per l’atleta pordenonese di origini pugliesi che dopo 2 anni di assenza dai palchi ritorna on stage sotto l’esperta guida del suo coach Gilberto Ciriello in quel di Pesaro dove si sono svolti i campionati ASSOLUTI NPC ITALY IFBB PRO e dove si laurea campionessa italiana Bikini novice.

A fine gara Natascia Salomone con la mente lucida dichiara subito le sue intenzioni per il futuro è programma già un 2023 ricco di sorprese ma l’obbiettivo principale rimane la

conquista della PRO CARD che consentirebbe all’atleta di gareggiare nel circuito professionistico della federazione più importante del mondo la stessa federazione che da l’accesso alla qualifica del MR OLIMPYA.

Quindi per la ragazza pordenonese d’adozione il sogno continua ….