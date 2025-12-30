7.6 C
Pordenone
martedì , 30 Dicembre 2025
A Pordenone vietati petardi, botti e razzi

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – A Pordenone sarà vietato, anche quest’anno, l’utilizzo di petardi, mortaretti e simili in luogo pubblico o aperto al pubblico. A dare la notizia è l’Amministrazione Comunale, in vista della festa di Capodanno in piazza XX Settembre, in occasione della quale peraltro – come ormai da diversi anni – non verrà organizzato uno spettacolo pirotecnico, nella consapevolezza che i fuochi d’artificio sono dannosi per gli animali, sia domestici che selvatici, a causa dei rumori intensi che possono provocare panico, stress, danni all’udito e disorientamento.

Il divieto è stabilito dal Regolamento comunale d’igiene, che precisa come il lancio o lo scoppio di petardi, mortaretti o simili sia “vietato lungo le strade, piazze e aree pubbliche e aperte al pubblico, in particolare nel periodo delle festività natalizie, di capodanno, Epifania e carnevale”, salvo eventuali deroghe.

Pur in assenza di un’ordinanza sindacale specifica – non necessaria essendo in vigore un divieto stabilito a livello regolamentare su tutto il territorio cittadino – l’Amministrazione comunale invita tutti al massimo rispetto delle regole e a festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in allegria, serenità e sicurezza con un occhio di riguardo anche al mondo animale. Ciò va sulla scia dello spettacolo svolto la scorsa estate con i droni che ha avuto un ottimo impatto sulla cittadinanza.

Tutti invitati alla grande festa in piazza XX Settembre, dove si alterneranno sul palco Stef Burns, il leggendario chitarrista di Vasco Rossi con la Royal Band, Roberto Ferrari da Radio Deejay e Danny Losito – Double Dee. A presentare la serata sarà Steve Giant. Ingresso gratuito e casette enogastronomiche aperte!

 

