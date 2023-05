A.s.d. Equipe: Passeggiata di primavera per acque, parchi e in Seminario a Pordenone

PORDENONE – La bella giornata, il sole caldo, l’atmosfera di festa hanno accompagnato questa seconda edizione della “Passeggiata di Primavera per acque, parchi e in Seminario a Pordenone”. Una domenica green all’insegna della scoperta dei parchi della città in un circuito che attraversa tutta Pordenone.

La Passeggiata è stata organizzata dall’Asd Equipe con il patrocinio del Comune di Pordenone e la stretta collaborazione dell’Associazione Piccoli Passi e il Seminario Vescovile di Pordenone. Famiglie con bambini, coppie e persone singole sono stati i protagonisti di questa ennesima iniziativa dell’Asd Equipe che all’insegna del verde ha proposto i stupendi camminamenti attraverso i parchi e i laghetti di Pordenone.

Oltre 200 i partecipanti, partenza dal negozio Sportler di via Aquileia, dove si sono radunati sin dal primo mattino numerose persone. Il via è avvenuto alle 9:30 con la presenza del neodeputato Emanuele Loperfido, sempre presente a queste iniziative e con il rettore del Seminaro Don Marino che dopo i saluti di rito hanno dato il via. Il gruppo, accompagnato dai nostri addetti e con l’assistenza medica della Croce Rossa, ha attraversato i bei parchi con i suoi meravigliosi sentieri. L’assistenza agli incroci è stata garantita da gruppo volontari di Maniago che con professionalità hanno svolto il loro compito. Giunti al parco del seminario i presenti si sono rinfocillati con il ristoro messo loro a disposizione e a seguire c’è stata la cerimonia della piantumazione dell’albero, a ricordo di questa edizione. Hanno presieduto alla cerimonia l’assessore all’ambiente del comune dott.ssa Monica Cairoli e monsignor Pighin. Belle parole sono state spese da entrambi sul valore e la cura del territori in cui viviamo. Per l’occasione è stato possibile visitare i locali del Seminario e la sua Biblioteca e durante la manifestazione sono stati raccolti fondi, a offerta libera, destinati alla “Via di Natale”. Dopo l’albero e un rosario e con la benedizione di monsignor Pighin si è ripreso il cammino verso l’arrivo (Sportler) dove tutti i presenti hanno ricevuto una piantina omaggio donata dalla Floricoltura Villalta e a seguire sono stati dispensati dieci premi a estrazione offerti dal negozio Sportler.

Un ennesimo bel momento di sana aggregazione sociale e di comunità che concretizza l’impegno dell’Asd Equipe nel promuovere Sport e mobilità sostenibile in progetti e attività.

Giuseppe Palomba