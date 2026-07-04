Afds Pordenone: Mauro Verardo riconfermato presidente

L’Afds Pordenone, l’Associazione Friulana Donatori di Sangue del Friuli Occidentale, guarda al futuro con una strategia chiara per i prossimi quattro anni. A seguito delle votazioni di sabato 27 giugno e della successiva prima seduta, il Consiglio Direttivo ha assegnato le cariche associative, riconfermando all’unanimità Mauro Verardo alla guida della presidenza per il suo secondo mandato consecutivo. Il Consiglio guiderà l’Associazione per il quadriennio 2026-2030.

Sempre questa settimana, inoltre, il Gruppo Giovani Afds Pordenone ha eletto Margherita Cipolat-Mis quale coordinatrice e Anna Martina e Enrico Giovanni Mastellone vice coordinatori.

La prima grande novità di questo mandato riguarda la struttura del Consiglio di sede, ampliato da 7 a 9 componenti. Sale a due, inoltre, il numero delle quote rosa elette e rappresentate in Consiglio. In occasione dell’Assemblea elettiva, il presidente uscente Verardo ha espresso un profondo ringraziamento ai consiglieri uscenti e in particolare a Paolo Anselmi, già presidente, segretario e tesoriere uscente, che ha definito «una vera colonna portante dell’Associazione». Tredici i candidati disponibili ad entrare a far parte del Consiglio, sui nove posti disponibili, segnale di buona salute anche sul fronte del volontariato attivo interno all’Associazione.

PORDENONE – Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Afds Pordenone è così composto: presidente Mauro Verardo, vicepresidente vicario Ivo Baita, vicepresidente Alice De Michiel, segretaria Liviana Lorenzin, tesoriere Orlando Polesello e consiglieri Antonio Corazza, Antonio Sarcinelli, Mauro Strasorier, Claudio Tonus.

L’organismo di controllo è, invece, affidato a Leonardo Soresi; il Collegio dei Probiviri a Adriano Sartor come presidente, Quirino Messina e Laura Perissinotti come probiviri effettivi e Lucio Ceolin e Eddy Rosolen come probiviri supplenti.

Parallelamente i rappresentanti territoriali sono stati ridotti da 9 a 4, creando macro-zone di interesse comune coordinate dalla Consulta. Le zone con i rispettivi rappresentanti sono: zona Pordenonese e Coordinatore Consulta (Cinzia Bonasoro); zona Spilimberghese e segretario Consulta (Valentino Florean); zona Maniaghese (Pier Luigi Modesti); zona Sacilese (Graziano Montagner).

In occasione dell’insediamento, il Consiglio ha anche approvato le linee guida del nuovo piano strategico, che si focalizzerà su tre pilastri fondamentali: la promozione della cultura del dono, il contributo fermo all’autosufficienza ematica regionale e il coordinamento delle sezioni locali. Quest’ultimo punto sarà cruciale, considerando che il territorio ha vissuto il mese scorso un profondo rinnovamento con il cambio di ben 30 presidenti su 39 sezioni totali.

L’Afds Pordenone punta a passare dagli attuali 477 volontari attivi a oltre 500 nel primo anno, con il traguardo di 550 volontari entro il 2030 da inserire in aree chiave (promozione, segreteria, comunicazione) affiancati da programmi di formazione continua.

Attraverso i quattro poli (Pordenone, Sacile, Maniago, Spilimbergo), verranno potenziati i punti informativi ed eventi medico-scientifici, offrendo un supporto costante ai nuovi presidenti di sezione. Infine, l’Afds implementerà anche l’area comunicazione, per intercettare nuovi donatori; senza dimenticare i più giovani, risorsa fondamentale per il ricambio generazionale che verrà ricercato anche attraverso il Gruppo Scuola e Autoemoteca e il Servizio Civile Universale.