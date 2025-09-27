20.7 C
Aggredita ausiliaria della sosta in centro a Pordenone: intervengono cittadini e polizia locale

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Momenti di tensione oggi pomeriggio, 27 settembre, intorno alle 14, in via Santa Caterina a Pordenone, dove un’ausiliaria della sosta è stata aggredita mentre stava svolgendo il proprio lavoro. La donna, collaboratrice di GSM, è stata ripetutamente insultata e colpita da due persone, riportando dolore fisico e un forte stato di shock. È stata accompagnata all’ospedale di Pordenone per accertamenti.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione è avvenuta mentre l’operatrice stava chiedendo al proprietario di una BMW di spostare l’auto, posteggiata da oltre 20 minuti sopra un attraversamento pedonale. In quel momento, due persone – un uomo e una donna di nazionalità rumena – sono uscite visibilmente alterate da un vicino bar e hanno preso di mira la lavoratrice.

A denunciare l’accaduto è la stessa GSM. «Esprimo piena vicinanza alla nostra collaboratrice – ha dichiarato l’amministratore unico Antonio Consorti – per l’ingiustificata e deprecabile aggressione subita mentre stava semplicemente facendo il suo lavoro. Mi auguro che le autorità competenti prendano i provvedimenti necessari verso chi si è reso protagonista di questo gesto».

Provvidenziale l’intervento di due agenti della Polizia Locale, che si trovavano nei paraggi e sono riusciti a fermare l’aggressione. Anche loro, come riportato da Consorti, sono stati a loro volta aggrediti e minacciati dai due soggetti, poi tratti in arresto.

Un ruolo importante lo hanno avuto anche alcuni cittadini presenti in zona, che non sono rimasti a guardare: «Ringraziamo – ha aggiunto il direttore di GSM, Domenico Piasentin – quei cittadini che hanno formato uno scudo umano attorno all’ausiliaria per proteggerla, dimostrando senso civico e umanità. La nostra collaboratrice, pur stordita, è riuscita a lanciare l’allarme tramite il dispositivo di emergenza, permettendo il pronto intervento dei colleghi e della polizia».

L’azienda ha fatto sapere che offrirà pieno supporto legale e psicologico alla propria dipendente, annunciando che intraprenderà tutte le azioni necessarie per tutelarla in ogni sede.

Un episodio grave, che riporta al centro il tema della sicurezza per chi lavora quotidianamente al servizio della comunità, spesso in condizioni difficili e sotto pressione.

