Ail Pn, Famiglie insieme in ricordo di Bruno Ros

AVIANO – Tradizionale appuntamento di metà luglio con AIL PORDENONE a Madonna del Monte di Aviano.

Come ogni anno si ritrovano famiglie, soci, volontari AIL, autorità, personale medico per onorare la memoria del mai dimenticato Bruno Ros ,un vero pilastro fondatore di questa associazione che di giorno in giorno cresce nelle considerazioni e nelle fattezze della generosa operosità verso coloro che sono coinvolti, loro malgrado,in problemi di salute .

La rinnovata e attesa formula di adesione e partecipazione quest’anno ha visto introdurre una variazione nel menù, non più basato sul classico spiedo ma piuttosto su una gustosa e preparatissima paella.

Prima del ritrovo culinario c’è stato all ‘ interno del Santuario la celebrazione della santa messa.

Anche in questa ennesima edizione hanno voluto portare i loro sinceri saluti e vicini ringraziamenti autorità e graditissimi altri ospiti e non solo, ma è valsa pure l’ opportunità per un sereno e conviviale confronto su diversi temi e argomenti ematoligici.

Non poteva non avere il suo giusto spazio la classica lotteria che assieme a tutto il resto ha contribuito ad alimentare le donazioni per i progetti futuri di Ail.

Quindi oltre al Presidente Ail Pordenone Aristide Colombera , hanno parlato il prof . Francesco Zaja , il dott. Roberto Dall’Amico, la dott.ssa Mariagrazia Michieli, il dott. Paolo Doretto anche in rappresentanza della dott. ssa Anna Ermacora( impegnata nel suo turno di lavoro ) , il Consigliere Regionale Ivo Moras , la Psicologa Arianna Pezzutto e Giulia Mariutti.

Diverse le annotazioni esposte e gli aggiornamenti sul mondo dell’ ematologia in una atmosfera di assoluta attenzione da parte di tutti.

Molto attesa e piacevolmente presentata la partecipazione del nuovo sindaco di Aviano Paolo Tassan con al seguito la famiglia.

Sono giunti per via digitale i saluti dei sindaci Alessandro Ciriani ( Pordenone) ,Mario Della Toffola ( Polcenigo), Carlo Spagnol ( Sacile) , Dino Salatin ( Caneva).