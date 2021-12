AIL Pordenone, serata storica con I Papu per festeggiare i vent’anni dell’associazione

PORDENONE – A lungo la data del 12 dicembre (tanto sospirata e attesa) resterà nella storia di AIL Pordenone ma certamente anche nella memoria non solo dei numerosi presenti ma di un mondo solidale partecipe e vicino a una delle più attive e fondamentali associazioni territoriali che si prodigano per il bene comune.

Al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone il duo I Papu per ricordare i 20 anni di questa associazione ha ideato, prodotto messo in scena uno spettacolo di grande spessore ed emozioni dal titolo In sala d’attesa.

Basato sulla rappresentazione che ha preso spunto dalla figura del Presidente Ail Aristide Colombera , come Appi e Besa solo loro sanno trasformare e allietare, per poi prendere scena e racconto con assimilazioni ed esempi narrati .

Una piece teatrale unica e che ha richiesto una grande attenzione e ricerca in quasi due anni di preparazione fra date previste e poi sospese a causa della emergenza sanitaria.

Ebbene domenica pomeriggio ore 17 è stato tagliato un traguardo epocale, storico e unico nel suo genere per il mondo Ail Pordenone che è valso non solo per la celebrazione ma pure per una corretta e aggiornata informazione dello stato dell ‘arte e per raccogliere le varie riflessioni e successivi complimenti e meritati apprezzamenti anche dalle diverse autorità e rappresentanti istituzionale presenti in sala.

Ora un capitolo si è chiuso ma il 21 mo anno di attività è già stato ricco di iniziative e progetti e tanti altri sono in previsione con una squadra di soci e volontari sempre più formata e accorata per dedicare energie a chi necessita ed è in difficoltà.

Stefano Boscariol