Aiuti alle famiglie per bollette energetiche e pagamento affitti

PORDENONE – Dal 24 agosto al 24 ottobre le famiglie più fragili che in questo momento si trovano in difficoltà nel pagare le bollette per l’energia elettrica e quelle impossibilitate a sostenere il canone di affitto per morosità incolpevole, potranno inoltrare domanda di contributo al Comune di Pordenone.

“In questo momento l’emergenza socio-economica dovuta alle conseguenze dell’emergenza sanitaria alla quale si è aggiunta la complessa situazione geopolitica Covid si è acuita mettendo ancora più in difficoltà le famiglie e in special modo quelle fragili, che si trovano ad affrontare rincari delle bollette insostenibili – sottolinea – per questo motivo come Assessorato, che è sempre in prima linea nel monitorare le situazioni di criticità e nell’intervenire in modo rapido e congruo, anche in ottica preventiva, abbiamo ritenuto di ampliare i tempi di presentazione delle domande per poter raggiungere un numero maggiore di famiglie, dando subito risposte concrete alle esigenze immediate. Le informazioni per entrambi i bandi – affitti e utenze domestiche – si possono trovare on line sul sito del Comune. Si potrà presentare domanda solo on line tramite la piattaforma già collaudata.

Lo sportello al cittadino rimane comunque a disposizione per chiarimenti e informazioni. Per il bando utenze domestiche sono disponibili 178 mila euro, provenienti dai risparmi sui finanziamenti statali erogati per l’emergenza Covid, che sono “dirottati” verso questa nuova emergenza. Per il bando inquilini morosi incolpevoli l’Amministrazione mette a disposizione 72 mila euro che la Regione ha assegnato ai comuni con alta densità abitativa, fra cui anche Pordenone”.

Nello specifico all’indirizzo https://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi-avvisi/altri- bandi-e-avvisi-pubblici/contributi-a-sostegno-del-pagamento-delle-utenze-domestiche sono riportate le informazioni essenziali: i destinatari (ovvero chi ha con un’Isee fino a un limite massimo di € 25.000,00), i requisiti, i termini di presentazione delle domande per l’erogazione di contributi per nuclei familiari, titolari di contratti di utenze domestiche, in difficoltà a causa delle conseguenze socio economiche derivanti dall’emergenza sanitaria e dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

La domanda di adesione al bando deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma solidali, la piattaforma gratuita dedicata ai Comuni per erogare alla cittadinanza i buoni spesa per la solidarietà alimentare. I contributi saranno calcolati sulle bollette pagate tra il primo novembre del 2021 e il 30 giugno del 2022.

All’indirizzo https://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi-avvisi/altri-bandi-e-avvisi- pubblici/contributi-per-inquilini-morosi-incolpevoli-2022 sono consultabili i contenuti richiesti dal bando per l’erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli titolari di un contratto di locazione, destinatari di un provvedimento di sfratto con citazione di convalida a causa della consistente riduzione della capacità reddituale o che hanno accumulato morosità a causa dell’emergenza COVID -19.

La domanda deve essere presentata di persona, previo appuntamento (utilizzando il form on line o chiamando i numeri 0434 392245 e 0434 392284), allo Sportello Sociale al cittadino presso gli uffici dei Servizi sociali a Palazzo Crimini in piazzetta Calderari, oppure inviando tutta la documentazione alla mail [email protected] o alla PEC del Comune di Pordenone [email protected]