Ex birreria ed ex battirame per rivitalizzare la città

PORDENONE – La città è in pieno fermento edilizio per approfittare del momento propizio di disponibilità dei fondi pubblici per ridare lustro ai centri abitati, come sta accadendo con i lavori di riqualificazione del quartiere Rorai Grande; primi di tutta una serie che andrà ad interessare più punti del centro storico, finanche l’ex birreria situata di fronte alla Questura e l’ex battirame nei pressi del laghetto San Carlo.

L’intento è quello di andare a lavorare su tutte le opere necessarie per riqualificare le due strutture in disuso, al fine di renderle un volano di rilancio per i servizi che vi saranno ospitati e per tutte quelle attività di prossimità che potranno beneficiare della città rivitalizzata. Non stiamo parlando di una semplice ristrutturazione immobiliare, ma di una scelta molto più audace fatta dall’amministrazione comunale: portare l’ITS Alto Adriatico nei locali dell’ex birreria e creare da zero una struttura polivalente per il turismo sostenibile dentro all’ex battirame.

Riguardo a quest’ultima si trae ispirazione dalle migliori pratiche del Nord Europa, in cui l’attenzione alla sostenibilità è un must. L’intento è di rendere l’edificio una struttura ricettiva per i turisti della due ruote che arrivino a Pordenone, in cui possano trovare un giaciglio per la notte, un’officina meccanica in grado di offrire assistenza alle necessità del proprio veicolo, un’area di ristoro dopo le lunghe pedalate e armadietti per il deposito bagagli al fine di alleviare la visita del territorio. Ovviamente questi servizi saranno fruibili anche dai ciclisti pordenonesi, che abbiano voglia di godersi una sana giornata all’aria aperta.

Un’ottima maniera per contribuire all’incoming dei viaggiatori con un impatto sull’ambiente praticamente nullo, anzi come opportunità socioeconomica. Un nuovo modo di spostarsi che per lungo tempo è stato appannaggio di pochi avventurieri, sullo stile dei protagonisti di pellicole cinematografiche come “Wild” sulle 1100 miglia del Pacific Crest Trail o “I diari della motocicletta” sul lunghissimo viaggio di Che Guevara lungo la panamericana a bordo della sua Poderosa.

Invece, all’istituto tecnico superiore Alto Adriatico, attualmente ospitato al Consorzio universitario, sarà riservata l’ex birreria permettendo anche la creazione di una foresteria al suo interno. Un importante investimento da 7 milioni, da aggiungere agli 2,1 per l’ex battirame, da finanziare in gran parte con contributi UE a patto che i lavori siano conclusi entro il 2025. Una vera corsa contro il tempo per il Comune di Pordenone.