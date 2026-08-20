Al Palazzo del Fumetto riprendono le attività dopo pausa di Ferragosto

PORDENONE – Il Palazzo del Fumetto ha in programma un ricco calendario di attività pensate per accompagnare bambini, ragazzi e adulti dall’estate all’autunno all’insegna di creatività, disegno e fumetto.

Summer Camp. Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre torna il centro estivo del Palazzo del Fumetto, rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Un’esperienza all’insegna della creatività, della scoperta e della socialità, con laboratori artistici pensati per imparare e crescere divertendosi. Dopo le sette settimane di attività tra giugno e luglio, il Summer Camp ritorna con altre due settimane dal 24 agosto al 4 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. Le attività, organizzate in collaborazione con Eupolis – Studio Associato, si svolgono tra l’aula didattica, gli spazi espositivi e gli spazi all’aperto del Parco Galvani.

Manga Training Week. Per i ragazzi dai 12 anni in su prosegue anche Manga Training Week, un laboratorio di avvicinamento consapevole e strutturato al linguaggio del fumetto giapponese. Dal 31 agosto al 4 settembre, dalle 15 alle 18, gli insegnanti Alberto Della Libera, Gianluca Ascione e Vincenzo Morgese accompagneranno i partecipanti alla scoperta del Mecha Universe, tra robot umanoidi, tecnologie impossibili e mondi sospesi tra utopia e distopia, un viaggio nell’immaginario della fantascienza a fumetti per comprendere come il manga abbia saputo interpretare e anticipare il futuro attraverso personaggi, ambientazioni e invenzioni visive.

Al via i corsi di settembre. A settembre riprendono anche i corsi pomeridiani e serali rivolti a bambini, ragazzi e adulti con Natascia Raffio. Si parte giovedì 3 settembre dalle 16.30 alle 18.30 con Le basi del disegno, dai 12 anni in su. Il corso accompagna i partecipanti alla scoperta dei principi del disegno, attraverso esercizi graduali e attività pratiche: particolare attenzione sarà dedicata alla rappresentazione del corpo umano, al movimento, alle proporzioni e alla prospettiva, fornendo gli strumenti necessari per costruire immagini espressive, coerenti e personali.

Ancora dal 3 settembre, ogni giovedì dalle 20.00 alle 22.00, ci sarà Fondamenti del disegno, corso dedicato agli adulti che permette di acquisire e consolidare le basi del disegno, con l’obiettivo di fornire gli strumenti per realizzare immagini efficaci e sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio linguaggio creativo.

Dal 9 settembre, ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, torna inoltre Primi passi nel disegno, rivolto ai bambini dagli 8 anni in su. Attraverso esercizi pensati, si impara a osservare forme, proporzioni e relazioni da tradurre in immagini. Centrale anche il lavoro sulla copia dal vero, fondamentale per allenare l’occhio, migliorare la precisione e acquisire maggiore consapevolezza nel disegno.

Con queste proposte il Palazzo del Fumetto si conferma uno spazio dedicato alla formazione e alla creatività, capace di offrire percorsi diversificati per età e interessi, accompagnando i partecipanti dalla scoperta delle prime tecniche del disegno fino a un approccio più consapevole e strutturato al linguaggio del fumetto.

Informazioni, programmi dettagliati e iscrizioni su www.palazzodelfumetto.it