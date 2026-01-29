Al via dal 5 al 7 febbraio SAMUEXPO, grande salone biennale

PORDENONE – Il quartiere fieristico di Pordenone si prepara a tornare protagonista sulla scena industriale internazionale con SamuExpo 2026, il grande salone biennale dedicato alla metalmeccanica, alla plastica e alla subfornitura, in programma dal 5 al 7 febbraio 2026.

SamuExpo rappresenta la manifestazione più grande e impegnativa organizzata direttamente da Pordenone Fiere e si conferma tra gli eventi specializzati più rilevanti a livello internazionale per i settori coinvolti. Nonostante l’ampliamento degli spazi espositivi con l’allestimento ad hoc della tensostruttura del Padiglione 10, la fiera registra il tutto esaurito su 37.000 metri quadrati coperti.

Una crescita costante nei numeri e nella qualità

I numeri dell’edizione 2026 raccontano una crescita costante: 540 aziende espositrici, 845 marchi rappresentati e una significativa presenza estera, pari a circa il 16% del totale. Dopo il record di espositori e di fatturato registrato nell’edizione 2025, l’obiettivo per il 2026 è superare i 17.000 visitatori, con un pubblico sempre più internazionale.

Il valore per il territorio e per le imprese

«SamuExpo è un evento ormai riconosciuto a livello nazionale e internazionale, che genera importanti ricadute economiche per il territorio. È la principale manifestazione organizzata da Pordenone Fiere e valorizza settori chiave per la nostra economia locale. Per le imprese rappresenta un’opportunità concreta di business e confronto: la crescita costante dei risultati dimostra la bontà del percorso intrapreso e il valore della collaborazione con le realtà territoriali, fondamentale per fare sistema e sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale», afferma Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere.

Il supporto del sistema bancario alla trasformazione industriale

Partner della manifestazione è Intesa Sanpaolo.«Le imprese manifatturiere del territorio stanno attraversando una fase di profonda trasformazione, in cui competitività, innovazione ed efficienza sono leve decisive. In questo contesto accompagniamo le aziende nei percorsi di crescita, sostenibilità e internazionalizzazione, mettendo a disposizione credito, competenze specialistiche e strumenti per rafforzarne la solidità e le prospettive di sviluppo nel tempo», dichiara Cristina Cipiccia, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo.

Un percorso espositivo articolato e coerente

SamuExpo è un appuntamento di fondamentale importanza anche per i visitatori, grazie a una proposta espositiva strutturata in modo chiaro e funzionale attraverso quattro saloni tematici.

Il SamuPlast, ospitato nel Padiglione 1, è dedicato ai macchinari, alle tecnologie e ai materiali per la lavorazione delle plastiche, includendo trattamenti termici e verniciatura. Il SamuMetal, che occupa i Padiglioni dal 2 al 7, rappresenta il cuore della manifestazione con un’ampia offerta di macchine utensili, soluzioni per la lavorazione dei metalli, robotica e automazione. La subfornitura è protagonista con SubTech, distribuito tra i Padiglioni 8, 9 e parte del 10, mentre Fabbrica 5.0, nel Padiglione 10, è dedicata alla digitalizzazione dei processi, alle tecnologie interconnesse e alle soluzioni per l’industria del futuro.

Incontri, relazioni e networking

Lungo i percorsi espositivi, i visitatori possono fare il punto sulle novità dei settori protagonisti, cogliere le dinamiche di mercato e confrontarsi su nuove opportunità di business. A completare l’esperienza fieristica, Pordenone Fiere promuove momenti di networking in un clima informale e accogliente, offrendo a espositori e visitatori un aperitivo presso il Padiglione 10, realizzato in collaborazione con Eurobevande, Birra Castello e Sant’Anna.

Una vetrina per le PMI e le filiere produttive

Fondamentale il ruolo di SamuExpo come vetrina per le piccole e medie imprese, realtà dinamiche e flessibili che costituiscono l’ossatura delle filiere produttive italiane. Per valorizzare questo patrimonio imprenditoriale, Pordenone Fiere ha sviluppato nel tempo collaborazioni strutturate con associazioni e organizzazioni territoriali, favorendo la presenza in fiera attraverso collettive e aree dedicate.

Le principali collaborazioni e presenze istituzionali

Tra le presenze più significative dell’edizione 2026 si conferma COMET – Cluster della Metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, presente nel Padiglione 8 con una superficie di circa 1.100 mq e 78 imprese rappresentate. In fiera sarà allestita Piazza COMET, uno spazio pensato per favorire relazioni e scambi tra espositori e visitatori, oltre a incontri B2B con buyer esteri e iniziative dimostrative sul tema dell’interazione uomo-macchina. Ritorna a SamuExpo anche Confartigianato Imprese Veneto, con il Villaggio Confartigianato di circa 450 mq, articolato tra il Padiglione 1 e il Padiglione 9, che ospiterà anche lo stand istituzionale della Regione Veneto, un laboratorio 5.0 e uno spazio dedicato all’orientamento al lavoro per gli studenti. Presente per la seconda volta anche CONFAPI Brescia, con una collettiva di aziende della subfornitura nel Padiglione 9.

SamuExpo Fiera di Pordenone giovedì 5 e venerdì 6 febbraio dalle 9.30 alle 18.00,

sabato 7 febbraio dalle 9.30 alle 17.00.

L’ingresso è gratuito, riservato agli operatori professionali, con registrazione online su www.samuexpo.com o direttamente in fiera.