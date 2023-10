Al via Petra-Percorsi territoriali di parità

PORDENONE – Hanno preso avvio con una significativa partecipazione dal vivo di amministratori e amministratrici della Destra Tagliamento i Percorsi Territoriali di Parità – Petra – progetto fortemente voluto dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pordenone, in collaborazione con Commissione Parì Opportunità, Cug, Anci Fvg, Federsanità Fvg, realizzati con finanziamento regionale.

“Si tratta – spiega Guglielmina Cucci, assessora alle Pari opportunità e referente del tavolo per le politiche di genere di Anci Fvg – di un percorso partecipato in forma di laboratorio, che coinvolgerà man mano i principali stakeholder del territorio, per valorizzare quanto fatto finora in questo ambito, riorganizzandolo in un’ottica di rete e di sistema. Miriamo a costruire una comune visione, strategia e pianificazione di interventi.

Il progetto pilota, primo nel suo genere in Friuli Venezia Giulia, punta a creare una nuova governance in tema di parità, mettendo in stretta connessione il territorio con le strategie europee e nazionali per la parità, allineandolo all’Obiettivo 5 di Agenda 2030, in dialogo con le politiche regionali”.

Al primo incontro ha portato il suo saluto la presidente della Commissione regionale Pari opportunità Dusy Marcolin, mentre Simona Lembi ha portato l’esempio del Piano per l’uguaglianza realizzato dalla città metropolitana di Bologna, individuato come buona prassi.

“Le politiche di genere – ha affermato nel suo intervento il segretario di Anci Fvg Alessandro Fabbro – sono un tema costitutivo della nostra democrazia e metro di misura della qualità della nostra democrazia”.

Diversi i temi chiave individuati, dal lavoro al lavoro di cura, dalla prevenzione e contrasto della violenza di genere alla promozione di una cultura dell’uguaglianza, espressione di una democrazia compiuta, ribadendo la centralità e la trasversalità dell’argomento per tutta l’azione politica e amministrativa.

Il primo passo consiste nel dare avvio alla mappatura dell’esistente e dei fabbisogni, a cui dare poi risposta con i laboratori di futuro, un metodo che permette di lavorare oggi immaginando la società futura, in uno scenario che si presenta sempre più complesso e in evoluzione.

L’obiettivo è arrivare a un Piano territoriale di parità in grado di interagire trasversalmente con le politiche locali e rendere maggiormente efficaci gli interventi, anche individuando fonti di finanziamento.