Allegro, Andante Moderato e… Largo, il 3 e 10 settembre

PORDENONE – Ultimi concerti estivi organizzati dall’Associazione Musicale Gabriel Fauré prima dell’inizio della stagione autunnale: Le Donne di Andrew Lloyd Webber e Tango, Jazz e dintorni.

I due concerti chiuderanno l’evento creato, in collaborazione con il Comune di Pordenone, Allegro, Andante Moderato e… Largo, che ha visto altri concerti ed eventi avere come location Largo Cervignano e Via Pontinia durante l’estate 2023.

Il primo concerto avrà luogo domenica 3 settembre alle ore 20.45 e vedrà come protagoniste otto voci femminili che interpreteranno brani tratti dal repertorio del Musical Theatre, ed in particolare, quello di Andrew Lloyd Webber. Nato nel marzo del 1948 a Londra, Webber è stato il più celebre compositore di Musical: Sir Andrew Lloyd Webber, ovvero il genio musicale che ha portato nei teatri di tutto il mondo le voci di Jesus Christ Superstar, di Evita, del Phantom, di Cats e di molti altri capolavori.

Il secondo concerto si terrà domenica 10 settembre, sempre alle ore 20.45 e sarà un affascinante viaggio musicale, che tocca mondi molto diversi. Due strumenti, il violino e la fisarmonica, che si fondono e si intrecciano, a volte struggenti a volte delicati.

Francesca Koka e Nicola Milan, hanno all’attivo numerosi concerti, spaziano da partiture classiche a brani moderni, dalla musica da film ad un repertorio totalmente nuovo composto ed arrangiato per questa formazione.

Virtuosismo, eleganza e originalità sono alla base del concerto di particolare suggestione.

Entrambi i concerti si terranno nella Sala prove dell’Associazione Musicale Gabriel Fauré, in Largo Cervignano, 71 a Pordenone.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Pordenone, con il VendraMusic, la Scuola di Musica dell’Istituto “E. Vendramini” e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti e la capienza è limitata.