Allestimento campo di accoglienza per profughi ucraini

PORDENONE – Il caposquadra della Protezione civile Cosimo Capozzo, dal 2005 volontario del Gruppo Comunale di Pordenone , venerdì mattina parte per la Slovacchia per allestire un campo tendato destinato ad ospitare i profughi ucraini.

Ricevendolo il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore alla Protezione civile Emanuele Loperfido che gli hanno manifestato la stima per lo spirito di servizio che lo anima. “ E’ per momenti come questi che continueremo a formare i nostri volontari – ha commentato l’assessore Loperfido – per essere pronti in qualsiasi momento ed essere in grado di fornire supporto a qualunque tipo di emergenza. Ovunque essa sia.

Mai come in questo caso la solidarietà deve essere svolta in modo consapevole e responsabile, dato il delicato contesto. Siamo orgogliosi del nostro Cosimo – ha concluso – che partendo, rappresenterà lo spirito volontaristico e solidale tipico pordenonese. Auguriamo a Cosimo e a tutti i volontari un buon lavoro. Ci vediamo al ritorno”

Il volontario pordenonese farà parte di una squadra composta da 25 persone del Gruppo di protezione regionale e da 4 volontari della CRI. Allestiranno una tendopoli dotata di attrezzature e servizi necessari ad ospitare circa 250 persone quindi brandine, coperte, docce, impianti idrico ed elettrico. Si fermeranno 9/10 giorni e dovranno indossare abiti pesanti poiché le previsioni meteo segnalano basse temperature.

Il 18 marzo mattina dunque si metterà alla guida di un mezzo della colonna con destinazione Obl’a nella regione di Presov in Slovacchia. In precedenza lo scorso 6 marzo erano rientrati i funzionari delle Protezione civile regionale e del Dipartimento di Palmanova, dopo aver svolto un’attività di ricognizione sul terreno per l’individuazione del luogo più idoneo all’installazione del campo di accoglienza.