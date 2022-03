TiAscolto: cosa pensi della chiesa? La Diocesi con il MV

PORDENONE – Un titolo molto facile “TiAscolto”, preceduto da un segno “#” che, per i più avvezzi alla comunicazione digitale, ha il compito di connettere e ricercare esperienze: questa è la semplicità dell’iniziativa che la Segreteria dell’assemblea Sinodale ha voluto lanciare nell’ultima parte della fase dell’ascolto del cammino sinodale.

Papa Francesco ha voluto che in ogni Diocesi, si vivesse un momento di ascolto ampio e diffuso, aperto a tutti, per un rinnovamento della vita cristiana e anche della vitalità delle comunità dei nostri territori, pesantemente segnate, economicamente e socialmente, dalla recente pandemia e ora toccate anche dall’esperienza della guerra in Ucraina.

Per irrobustire la coesione sociale e rinnovare lo spirito di solidarietà, che anima tante benemerite associazioni di volontariato del nostro territorio, in collaborazione con Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Pordenone e in accordo con il quotidiano locale Messaggero Veneto, abbiamo coinvolto associazioni, organizzazioni di volontariato e attività commerciali, perché le persone che frequentano tali ambienti possano partecipare a questo momento di ascolto. Di cosa si tratta?

Nel prossimo mese, diversi bar ed esercizi commerciali dei 4 mandamenti di Ascom Pordenone che hanno aderito all’iniziativa, presenteranno al pubblico il box fornito dalla Diocesi dove ciascuno potrà prendere il foglietto con le domande che vi si trova appresso, compilarlo e depositare la sua opinione dentro il box. A fine mese il materiale sarò ritirato con le opinioni raccolte e presentate in una conferenza stampa di chiusura dell’iniziativa.

In contemporanea sarà indicato un banner nel sito della Diocesi di Concordia-Pordenone e nel Messaggero Veneto con un link per rispondere online alle domande presenti nei raccoglitori che verranno distribuiti.

Le domande pensate assieme ai giornalisti del Messaggero Veneto sono due: “cosa chiedi tu alla Chiesa oggi? Come potrebbero le nostre parrocchie rinnovarsi, guardando al futuro?” e “se ti senti lontano dalla Chiesa, perché?”. Sono domande che permetteranno a chiunque voglia rispondere di dare il suo contributo che verrà tenuto in considerazione nel momento in cui verrà composto l’Instrumentum laboris al termine della fase dell’ascolto.

Nella conferenza stampa di lancio dell’iniziativa (nella foto)tenutasi stamane nell’auditorium della Curia e in diretta YouTube, sono intervenuti assieme a don Maurizio Girolami, Segretario Generale dell’Assemblea Sinodale (in collegamento da Gerusalemme), Fabio Pillon, Presidente Provinciale di Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Pordenone, e Antonio Bacci, Capocronista del Messaggero Veneto, che hanno elogiato la modalità di mettersi a disposizione per ascoltare la voce della gente con una modalità che è alla portata di tutti.

Con questa iniziativa, la Chiesa Diocesana vuole raggiungere così anche le persone più lontane dai suoi soliti ambienti e mettersi in ascolto davvero di chiunque voglia dirle qualcosa perché possa essere ancora “al passo con i tempi”.