Allontanato dall’Italia 39enne con vari precedenti penali

PORDENONE – Giovedì 2 dicembre è stata eseguita l’espulsione con allontanamento dal Territorio Nazionale del 39enne cittadino albanese A.I., con a suo carico una condanna per detenzione di stupefacenti e numerosi precedenti di Polizia.

Il provvedimento è stato eseguito da personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone su disposizione del Questore della Provincia di Pordenone con accompagnamento all’aeroporto di Treviso ed imbarco su volo diretto a Tirana – Albania.

Il 39enne, già in possesso di permesso di soggiorno, nell’ultimo anno è stato deferito all’A.G. per i reati di maltrattamenti in famiglia, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto a seguito dei quali il Questore della Provincia di Pordenone gli applicava la misura di prevenzione dell’Avviso Orale ed il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Lo scorso 30 novembre il Prefetto di Pordenone ha emesso a carico del cittadino albanese il decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale con l’accompagnamento alla frontiera, convalidato dal Giudice di Pace.

Nella giornata di ieri personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone ha effettuato l’accompagnamento all’aeroporto “Antonio Canova” di Treviso dando corso alla materiale espulsione dal Territorio Nazionale con imbarco sul volo per Tirana – Albania.