Sabato 3 castagnata di solidarietà in musica a Le Ciaccole

PORDENONE – Giornata a favore della solidarietà, sabato 3 dicembre, al Bar Ristorante Le Ciaccole di Pordenone quando, alle 16, è in programma una Castagnata in musica.

Con la collaborazione di Musicatelli ci sarà un intrattenimento musicale e verrà inaugurato un presepe natalizio, nel villaggio natalizio del chiostro della Biblioteca civica in piazza XX Settembre, con pezzi provenienti dagli Stati Uniti, dall’Olanda e da San Gregorio Armeno, celebre via del centro storico di Napoli. Si tratta di un presepio in movimento con tutte le luci automatiche.

Per chi intende fare un’offerta, il ricavato sarà devoluto ad Airone, Società cooperativa sociale di solidarietà familiare onlus, con sede a Porcia. Per info: [email protected]