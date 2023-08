Amici di pordenonelegge, dal 4 settembre riparte la campagna

PORDENONE – Dal 13 al 17 settembre torna nel cuore di Pordenone e in altri 9 Centri della provincia e 2 della regione la 24^ edizione di pordenonelegge, con 570 protagonisti, oltre 300 eventi e tante locations nelle quali gustare il proprio incontro con gli autori e le autrici.

Esistono diversi tipi di pubblico: chi non vuole assolutamente perdersi l’autore o l’argomento del cuore, chi desidera aspettare fino all’ultimo e tentare la sorte, chi desidera offrire nuovi stimoli alle generazioni future, chi vuole godersi l’aria del festival con spensieratezza e la giusta dose di fatalità. A pordenonelegge c’è spazio per tutti e ognuno trova il proprio spazio.

Torna “Amico di pordenonelegge”, un modo per vivere da protagonisti le emozionanti giornate della Festa del Libro con gli Autori, per prenotare il proprio posto agli appuntamenti in programma (fino a esaurimento posti disponibili) e al tempo stesso testimoniare la propria vicinanza al festival, sostenendolo concretamente. Da lunedì 4 settembre (alle 9) a lunedì 11 settembre (fino alle 12) sarà possibile infatti aderire alla nuova campagna Amici di pordenonelegge: con un sostegno di 25,00 o 35,00 euro verranno accreditati rispettivamente 4 o 7 ingressi direttamente nell’area riservata.

Basterà preregistrarsi già da ora sul sito al link https://www.pordenonelegge.it/mypnlegge, creare la propria area riservata e impostare la lista degli incontri preferiti. Questo agevolerà a tutti la procedura di sottoscrizione e di prenotazione. Nelle date indicate sopra, sarà sufficiente cliccare sul tasto “Dona” nella bacheca e seguire la procedura per l’adesione; contestualmente si potrà procedere con le prenotazioni.

E da lunedì 28 agosto (ore 9) fino a domenica 3 settembre si potranno utilizzare con prelazione gli ingressi ricevuti durante la campagna Amici di Natale.

Per tutti i dettagli è possibile scrivere ad [email protected] oppure prendere contatto con la Fondazione Pordenonelegge al numero 0434.1573100.

Dal 31 agosto anche le scuole potranno prenotare i loro ingressi agli incontri dedicati ai giovani lettori e lettrici.

Quest’anno non ci saranno le prenotazioni libere: basterà mettersi in coda il giorno dell’evento per partecipare all’incontro al quale si vuole assistere, fino a esaurimento dei posti disponibili.