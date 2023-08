Gea, dal 22 agosto l’invio delle fatture per i rifiuti

PORDENONE – Martedì 22 agosto prende avvio la spedizione via posta da parte di GEA (Gestioni Ecologiche Ambientali, la società a capitale interamente pubblico che si occupa del ciclo rifiuti per il Comune di Pordenone) delle fatture per i rifiuti alle utenze di Pordenone.

Per qualsiasi richiesta di informazioni sarà possibile contattare GEA via mail all’indirizzo: [email protected] o attraverso il numero verde telefonico 800501077 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il lunedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.

Questi e altri riferimenti di contatto, oltre ai dettagli della TARIC, saranno riportati nella fattura, assieme alle modalità di pagamento.

Se dovessero esserci difformità tra il numero di codice del contenitore del secco, così come riportato nella fattura alla voce “Attrezzature” nella casella “Identificativo 2” e quello stampigliato nella parte frontale del contenitore grigio, si prega di avvisare GEA, attraverso i contatti di cui sopra.