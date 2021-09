Amministratori condominio, aggiornamento il 21 settembre

PORDENONE – Si terrà martedì 21 settembre a partire dalle ore 14.30 nella sede dell’Ascom provinciale, l’ultimo incontro, tra gli otto programmati per il 2021, del settimo corso di aggiornamento annuale per gli amministratori di condominio, promosso da Ceac-Confcommercio Pordenone aderente ad Abiconf, in collaborazione con Terziariaformazione (Cat di Ascom).

La riforma entrata in vigore nel 2012, per lo svolgimento dell’attività di amministratore di condominio prevede il preventivo corso formativo e poi l’aggiornamento annuale senza i quali non si possono ottenere e svolgere gli incarichi per tale professione. La lezione riguarderà alcuni temi di particolare attualità relativi alla sicurezza all’interno degli edifici condominiali.

Sulla base dei recenti fatti di cronaca si affronteranno alcuni aspetti in tema di prevenzione incendi, di rischio da legionellosi derivanti dagli impianti idrico-sanitari, condizionamento e raffrescamento, rischi da presenza di radom, quale gas proveniente dal decadimento radioattivo nelle rocce presenti nel sottosuolo. Non mancherà un cenno anche in ordine alla gestione degli impianti elettrici con riguardo all’obbligo di messa a terra degli stessi quale necessaria situazione per la sicurezza.

La relazione sarà a cura dell’avvocato Giorgio Baldasso, professionista che ha maturato una particolare esperienza rispetto agli argomenti indicati ed in genere sui temi della sicurezza. A conclusione della lezione si terrà l’esame necessario per la certificazione dell’aggiornamento.