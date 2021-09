Ramarri sconfitti di misura al Tombolato; Cittadella-Pordenone 1-0

CITTADELLA – Pordenone sconfitto di misura 1-0 al Tombolato dal Cittadella. Decide il match la rete al 13′ st Okwonkwo.

Con questa sconfitta i ramarri restano ultimi in classifica a zero punti e con ben zero reti all’attivo su quattro gare giocate.

Prossimo turno martedì 21 settembre ore 20.30 i ramarri saranno impegnati al Teghil contro la Reggina.

Il Tabellino:

CITTADELLA – PORDENONE 1-0

GOL: 13′ st Okwonkwo

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro (14′ st Icardi), Adorni, Perticone, Donnarumma; D’Urso (14′ st Vita), Pavan, Branca (35′ st Antonucci); Baldini (35′ st Mazzocco); Tounkara, Okwonkwo (18′ st Tavernelli). A disp.: Maniero, Benedetti, Cuppone, Beretta, Frare, Cirielloi, Danzi. All. Gorini.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Camporese, Sabbione, Falasco (1′ st Chrzanowski); Magnino (25′ st Cambiaghi) Pasa (9′ st Petriccione), Misuraca; Pinato (30′ st Sylla); Folorunsho, Tsadjout (30′ st Pellegrini). A disp.: Bindi, Stefani, Barison, Ciciretti, Kupisz, Valietti, Zammarini. All. Rastelli.

ARBITRO: Colombo di Como. Assistenti: Bindoni di Venezia e Avalos di Legnano. Quarto ufficiale: Zucchetti di Foligno. Var: Pairetto di Nichelino. Avar: Rossi L. di Rovigo.

NOTE: ammoniti Cassandro, Falasco, Magnino, D’Urso, Kastrati, Antonucci e Tounkara. Angoli 3-3. Recupero pt 2′; st 4′. Spettatori 1.326, incasso 8.705 euro.

P.G.