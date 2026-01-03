Anche nel 2026 la Neonis non sa smettere di vincere

Davanti ad un’affluenza impronosticabile (250 persone alle 19:30 del 2 gennaio sono veramente tante), la Neonis batte 82-79 l’APU U19 Udine nella prima giornata di ritorno e allunga ad 11 la striscia consecutive di vittorie in campionato.

Vallenoncello ha controllato sin dall’inizio il match, raggiungendo per 4 volte la doppia cifra di vantaggio e toccando addirittura il +19 a 4 minuti dalla sirena sul 79-60 trascinata da un enorme Kuvekalovic (33) al suo quarto trentello in 14 match.

Tutte e quattro le volte, però, la Neonis ha smesso di schiacciare sull’acceleratore, consentendo il rientro dei giovani udinesi, e rischiando addirittura la beffa quando Mizernjuk a 3” dal termine ha sbagliato la tripla del supplementare.

I rischi classici del match post-natalizio, dove comunque la Neonis ha dimostrato di non aver perso il proprio DNA difensivo, decisivo per il buon risultato della gara, mentre Udine ha ancora una volta mostrato la bontà del proprio vivaio.

Ora la testa è già alla seconda di ritorno, il 10 gennaio ancora in casa contro la coriacea U19 di Cividale.

NEONIS VALLENONCELLO – APU UDINE U19 82-79(19-13, 43-37, 65-58)

NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 10, Maluta 7, Girardo 3, Maralossou 15, Bovo 3, Righetti 6, Margoni 2, Kuvekalovic 33, Piarchak 3. Non entrati. Crestan. All. Brecciaroli

APU UDINE U19: Stjepanovic 14, Giannino 5, Mariuzza 2, Pavan 7, Bjedov 16, Biasutti 15, Durisotto 2, Nobile 11, Miceli 1, Fabbro, Mizernjuk 6. All. Pampani

Arbitri: Angeli di Cordovado (PN), Gattullo di San Vito al Tagliamento (PN).

Note: Usciti per 5 falli: Girardo e Bovo (Neonis). Tecnico alla panchina Neonis e a Brusamarello (Neonis). Antisportivo Girardo (Neonis).