-0.4 C
Pordenone
domenica , 4 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Anche nel 2026 la Neonis non sa smettere di vincere

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Davanti ad un’affluenza impronosticabile (250 persone alle 19:30 del 2 gennaio sono veramente tante), la Neonis batte 82-79 l’APU U19 Udine nella prima giornata di ritorno e allunga ad 11 la striscia consecutive di vittorie in campionato.

Vallenoncello ha controllato sin dall’inizio il match, raggiungendo per 4 volte la doppia cifra di vantaggio e toccando addirittura il +19 a 4 minuti dalla sirena sul 79-60 trascinata da un enorme Kuvekalovic (33) al suo quarto trentello in 14 match.

Tutte e quattro le volte, però, la Neonis ha smesso di schiacciare sull’acceleratore, consentendo il rientro dei giovani udinesi, e rischiando addirittura la beffa quando Mizernjuk a 3” dal termine ha sbagliato la tripla del supplementare.

I rischi classici del match post-natalizio, dove comunque la Neonis ha dimostrato di non aver perso il proprio DNA difensivo, decisivo per il buon risultato della gara, mentre Udine ha ancora una volta mostrato la bontà del proprio vivaio.

Ora la testa è già alla seconda di ritorno, il 10 gennaio ancora in casa contro la coriacea U19 di Cividale.

NEONIS VALLENONCELLO – APU UDINE U19 82-79(19-13, 43-37, 65-58)

NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 10, Maluta 7, Girardo 3, Maralossou 15, Bovo 3, Righetti 6, Margoni 2, Kuvekalovic 33, Piarchak 3. Non entrati. Crestan. All. Brecciaroli

APU UDINE U19: Stjepanovic 14, Giannino 5, Mariuzza 2, Pavan 7, Bjedov 16, Biasutti 15, Durisotto 2, Nobile 11, Miceli 1, Fabbro, Mizernjuk 6. All. Pampani

Arbitri: Angeli di Cordovado (PN), Gattullo di San Vito al Tagliamento (PN).

Note: Usciti per 5 falli: Girardo e Bovo (Neonis). Tecnico alla panchina Neonis e a Brusamarello (Neonis). Antisportivo Girardo (Neonis).

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.