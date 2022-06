Anche un pizzico di Pordenone sul red carpet dell’ultimo Festival di Cannes

PORDENONE – Camilla Franchetto, modella 21 enne di Conegliano (nella foto), ha conquistato il Red Carpet del Cannes Film Festival, kermesse cinematografica tra le più famose al mondo, che si svolge annualmente nel mese di Maggio in Costa Azzurra in Francia, al Palais des Festivals et des Congres.

Molte le star del cinema, ma anche della moda e del jet set, che si mostrano sull’ambita passerella all’ingresso della sala delle proiezioni, vista la formidabile visibilità mediatica che offre. Quest’anno, Camilla ha sognato davvero in grande, e, grazie al team di Haute Promenade, composto da Lenka Lorandi,fondatrice, nonché dai pordenonesi Peter Stefanutto e Cinzia Baradel, in qualità di model scout, è riuscita a realizzare il suo desiderio, partecipando alla prima del film di David Chroenemberg “Crimes of the future” a fianco dei protagonisti principali Viggo Mortensen e Kristen Stewart, e ancora ad attori del calibro di Sharon Stone e Tom Cruise e modelle quali l’iconica Naomi Campbell e l’affascinante Emily Ratajkowski.

Camilla ha indossato un abito dell’Atelier Iris Abiti da Sposa di Sacile, impreziosito dai gioielli disegnati e creati da Anna Pia Berti, pezzi unici frutto di una meticolosa ricerca dei materiali e di una grande attenzione per la moda.

Un grande passo per Camilla, che scoperta da Cinzia Baradel, ha iniziato il suo percorso nel 2020 partecipando al concorso di bellezza Miss Universe, vincendo le selezioni regionali in Friuli (di cui Cinzia e Peter erano agenti), e approdando alla finale nazionale italiana. Protagonista in moltissimi shooting nel Milanese, richiesta da molti brand per sfilate durante la fashion week, ha avuto l’onore di calcare anche il red carpet del Festival del Cinema di Venezia nel 2021, riscuotendo enorme successo.

Prossimi eventi, “griffati” Haute Promenade saranno le sfilate in programma il :

24 giugno al Ristorante Belvedere di Blessaglia di Pramaggiore (VE), il 25 giugno The One Hotel, Caorle (VE), il 9 luglio al Ca’ Damiani di Caneva.