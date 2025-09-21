18.7 C
Annalisa Cuzzocrea nominata socia onoraria del Circolo della stampa

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il 21 settembre, alle 15.30, Annalisa Cuzzocrea, editorialista de La Repubblica, sarà insignita del titolo statutario di “Socia Onoraria” del Circolo della stampa di Pordenone. Il conferimento aprirà la presentazione del nuovo libro della nostra collega “E non scappare mai”, nello spazio di Pordenonelegge, in Piazza della Motta.

Continua così la collaudata iniziativa che ogni anno il Circolo della stampa pordenonese realizza in accordo con Pordenonelegge, scegliendo un collega tra i giornalisti scrittori presenti al festival dei libri e degli autori.

Qui di seguito la motivazione sul diploma di nomina.

Una firma, una garanzia. Annalisa Cuzzocrea la ascolti, la leggi e sei certo che il suo è un intervento concreto, essenziale e documentato sulla notizia, sull’analisi, sui fatti, sui protagonisti.

Come giornalista e come scrittrice dimostra una professionaità e un’umanità non comuni, qualità evidenziate chiaramente dalle sue stesse parole: «Provo a descrivere sensazioni e impressioni che ne ho ricavato io da lettrice».

Metodo di grande efficacia che riesce soltanto ai maestri del giornalismo capaci di insegnare a scrivere cose che per essere capite dai destinatari della notizia devono essere chiare innanzitutto all’autore. E lei è maestra riconosciuta.

Per queste qualità di eccellenza che la distinguono, il Circolo della Stampa di Pordenone si pregia di conferirle il titolo statutario di Socia Onoraria.

