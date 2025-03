Approvato Piano interventi 2025 per manutenzione segnaletica stradale

PORDENONE – È stato approvato dalla Giunta il Piano di interventi 2025 per la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale nel Comune di Pordenone.

​Il piano, dell’importo complessivo di 200 mila euro e predisposto dalla società GSM Spa in collaborazione con gli Uffici Tecnici comunali della mobilità e viabilità, prevede interventi mirati sulla segnaletica orizzontale di 17 aree cittadine che, in considerazione del loro stato di manutenzione, dei volumi e della tipologia di traffico veicolare, necessitano di un intervento prioritario entro l’anno in corso.

​A seguito di puntuali sopralluoghi, per ciascuna di quelle aree selezionate sono state escluse alcune vie che sono o che saranno oggetto degli interventi di asfaltatura, dei lavori di rifacimento della rete fognaria o che sono già state sistemate a seguito di altri lavori.

Grazie a questo Piano sarà ripassata anche la segnaletica orizzontale dei percorsi ciclabili per la parte non interessata da riqualificazioni o nuovi interventi.

​Ecco le aree di Pordenone in cui sarà portata a termine questa importante manutenzione: centro/interno Ring, via D’Aviano/via Castelfranco Veneto, via San Quirino/via Concordia, via Interna, via Fornace/via delle Acque, via Colonna/via San Valentino, via Monte Pelmo, via Maestra Vecchia/via San Daniele, via Pirandello/Villanova, Z.I. Vallenoncello, Interporto, via Planton/via del Troi, via Pilacorte/via Pedron, via Canova/via Ferriera, autostrada, via Burida e Noncello, per un totale di 240 vie cittadine.

​Sarà proprio GSM ad occuparsi dell’esecuzione dei lavori sulla segnaletica orizzontale nell’intera città, manutenzione che avrà inizio nei prossimi mesi, per concludersi nel 2026.​