Aquafarm e Novelfarm 2023 inaugurate dal ministro Lollobrigida

PORDENONE – Il 15 e 16 febbraio 2023 ritornano alla Fiera di Pordenone AquaFarm, NovelFarm con il settore AlgaeFarm, manifestazioni internazionali che faranno il punto sullo stato dell’arte e sulle prospettive future delle produzioni alimentari, con focus sull’allevamento di specie acquatiche, coltivazione di alghe, colture in ambiente controllato e vertical farming.

Di altissimo livello il parterre del convegno di apertura della manifestazione che si è tenuto mercoledì 15 febbraio alle ore 10.00 al quale sono intervenuti Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Stefano Zannier, Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Cristiano Corazzari, Assessore a Territorio e Pesca, Regione Veneto. Tema del dibattitto, moderato da Fabio Gallo conduttore, LineaBlu, è il futuro dell’acquacoltura in Italia e come incrementare e tutelare la produzione sostenibile.

Dalla tavola rotonda è emerso che lo strumento primario per raggiungere questo obiettivo è sicuramente la promozione ed il sostegno alla produzione nazionale attraverso una informazione intensa e corretta nei confronti dei consumatori. Nel corso del suo intervento, il Ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato che nell’acquacoltura di terraferma è necessario attivare il coordinamento e le sinergie tra i diversi enti ed operatori della filiera affinché la risorsa acqua venga utilizzata al meglio.

Promozione e informazione sui prodotti di acquacoltura, occasione di confronto tra gli operatori del settore sono proprio tra gli obiettivi di AquaFarm, mostra-convegno internazionale dedicata all’acquacoltura, molluschicoltura e industria della pesca, è l’appuntamento annuale per gli operatori della filiera dell’acquacoltura e quest’anno è alla sua sesta edizione.

Per dare uno spazio da protagonista anche al settore della coltivazione delle alghe e microalghe, è nato il marchio AlgaeFarm che contraddistingue l’area evento dove si presenteranno le migliori realtà professionali dedicate alla filiera dell’alghicoltura: dalla ricerca scientifica ai produttori di apparecchiature, dai coltivatori a coloro che utilizzano le microalghe in diversi settori, tra cui nutraceutica, alimentazione, energia e industria.

Anche NovelFarm, la mostra-convegno dedicata alle colture fuori suolo nata all’interno di AquaFarm e arrivata alla sua quarta edizione, è un evento unico in Italia e in forte espansione.

Grazie alla verticalità della proposta espositiva e dei temi trattati dall’agenda congressuale focalizzati sulle colture soilless, l’evento presenta tutte le novità in ambito scientifico e tecnologico finalizzate a perfezionare i metodi di coltura affinché rendano sempre di più e sempre meglio, mentendo alti livelli di qualità e allo stesso tempo stabilità nelle caratteristiche organolettiche e nutritive degli alimenti.

120 espositori, il 35% proveniente dall’estero, quasi 7000 mq di area espositiva nei padiglioni 4 e 5, oltre 30 conferenze in programma e più di un migliaio di pre-accreditati online: questi i numeri di un evento che in pochi anni si è affermato come punto di riferimento importante sul piano internazionale per le realtà professionali che lavorano nei comparti protagonisti, direttamente o indirettamente, ma anche come occasione accademica di approfondimento e dibattito tra esperti.

Accanto all’agenda tecnico scientifica le manifestazioni presentano anche altri eventi collaterali di carattere più divulgativo realizzati in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste come gli show cooking finalizzati a promuovere l’uso in cucina del pesce di acquacoltura e i laboratori ludico-didattici alla scoperta del pesce italiano di qualità riservati agli studenti degli ultimi anni delle primarie e secondarie.

AquaFarm e NovelFarm sono aperte al pubblico mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio 2026, ai padiglioni 4 e 5 della Fiera di Pordenone Ingresso Centrale. www.aquafarmexpo.it e www.novelfarmexpo.it.