Arredi, materiale informatico distribuito dal Comune alle scuole della città

PORDENONE – Il Comune di Pordenone, su disposizione dell’assessore all’istruzione Alberto Parigi, ha distribuito agli Istituti comprensivi della città una serie di arredi, materiale informatico e attrezzature varie per un totale di quasi 45.000 €.

​«Questi aiuti – commenta Parigi – sono frutto di un contatto costante con le scuole. I nostri uffici raccolgono le richieste e, per quanto possibile, le soddisfiamo. Un impegno che si unisce al sostegno ai piani dell’offerta formativa e dimostra che per noi la scuola è e rimane una priorità».

​

Nel dettaglio, sono stati distribuiti arredi (banchi, appendiabiti e altro) per oltre 10.000 € alla scuola Narvesa dove, terminati gli importanti lavori per la messa in sicurezza antisismica, gli alunni sono regolarmente rientrati. «Peraltro – aggiunge Parigi – stiamo lavorando ad un abbellimento all’esterno dell’Istituto di via Fonda, tramite un’opera degli allievi della scuola del mosaico di Spilimbergo».

Altre attrezzature dedicate alle pulizie, dai carrelli ai supporti igienici, sono andate al comprensivo Pordenone sud (alle scuole dell’infanzia di via Mantegna e Ada Negri, alle primarie Rosmini, Gozzi, Narvesa e alla secondaria Drusin) per un totale di oltre 7.000 €.

Il sostegno più corposo riguarda l’informatica, tra notebook, monitor, videoproiettori e tablet. Il totale delle attrezzature acquistate e cedute alle scuole è di oltre 27.000 €. Ne hanno beneficiato in varie misure le scuole dei quattro comprensivi tra cui la Collodi, che ha ricevuto 10 notebooks.

​Entro fine anno il Comune ha programmato ulteriori acquisti tra attrezzature ludiche per i giardini delle scuole dell’infanzia, altri arredi scolastici e strumenti per le pulizie.