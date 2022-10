Arrestato 41enne per reati di natura finanziaria

PORDENONE – Proseguono a cura della Polizia di Stato, i servizi di controllo finalizzati al rispetto delle norme del Codice della Strada ed al controllo della grande viabilità riferita anche ai corridoi stradali sui quali è intenso il traffico di veicoli e merci.

In tale contesto, la Polizia Stradale di Pordenone nella mattinata del 19 ottobre corrente, durante un servizio di vigilanza autostradale, in prossimità del casello di Portogruaro (VE), gli agenti procedevano al controllo di un veicolo esteso anche alla persona che ne era alla guida.

Sulla stessa, veniva espletata un’attenta attività di verifica anche attingendo ad informazioni contenute negli archivi informatizzati, a conclusione della quale, gli agenti del Distaccamento Polstrada di Spilimbergo accertavano che a carico del quarantunenne cittadino italiano, residente in provincia di Udine, pendeva una mandato di arresto europeo, per la espiazione di una pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione per reati di natura finanziaria con anche l’appropriazione di denaro, riferiti all’anno 2012.

Il 41enne, quindi, veniva accompagnato negli Uffici della Sezione Polizia Stradale di Pordenone, per l’espletamento delle formalità di rito, l’esecuzione dell’arresto e l’immediata traduzione presso la Casa Circondariale di Udine.