Arte, musica e sapori territorio: Hotel Santin protagonista Fuorisalone Sicam

PORDENONE – Arte, Musica e Sapori del Territorio: l’Hotel Santin tra i protagonisti del Fuori Salone SICAM Grande successo per l’evento “Arte, Musica e Sapori del Territorio”, ospitato dall’Hotel Santin in occasione della Fiera SICAM e inserito nel programma ufficiale di Enjoy SICAM.

Una serata vivace e partecipata, che ha saputo coniugare cultura, eccellenze locali e convivialità, trasformando l’hotel in un vero e proprio salotto creativo. Il pubblico, numeroso e coinvolto, ha potuto immergersi in un percorso multisensoriale tra arte, design, moda, letteratura e degustazioni. Protagonista della serata la mostra “Libri d’Arte” di Stefano Jus, presentata dalla curatrice Franca Benvenuti e dallo stesso artista.

A impreziosire l’esposizione, le ceramiche di Valeria Minussi, le creazioni tessili di Falconieri con Antonella Popolizio, che ha proposto una raffinata anteprima della collezione autunno 2025, e le eccellenze artigianali di Zaniflex, rappresentata da Massimiliano Baritussio, azienda leader nella produzione di materassi.

La serata ha visto anche la partecipazione della scrittrice Maria Teresa Martin che ha presentato il suo libro dal titolo “ Un’impresa per cinque” e si è arricchita con un viaggio enogastronomico curato da Maria Teresa Gasparet, sommelier di “Sorsi e Percorsi”, che ha guidato la degustazione dei vini delle cantine Piera Martellozzo e Podere Gelisi. A fare da colonna sonora all’evento, le atmosfere musicali di Ale Zec, che hanno accompagnato gli ospiti in un’esperienza elegante e coinvolgente.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto all’Assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto, presente in rappresentanza del Comune di Pordenone, alla Fondazione Giovanni Santin ETS e a Pordenone Turismo, per il sostegno e la collaborazione. L’evento ha confermato l’Hotel Santin come punto di riferimento per la promozione culturale e turistica del territorio, capace di valorizzare le sue risorse con stile e passione.