Esperia Sfreddo ved. Vivian

di anni 79
Ne danno il triste annuncio
i figli Katia con Filippo e Carlo con Nadia,
i nipoti Nicole e Michele, i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 25 maggio alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
la cara Esperia giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Esperia Sfreddo Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo