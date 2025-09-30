Art&Food, il 5 laboratori Palazzo del Fumetto

PORDENONE – Il Palazzo del Fumetto è un contenitore culturale e creativo che usa il fumetto come strumento per mettere in relazione cultura, formazione, educazione, didattica, ricerca e intrattenimento. Ha sede negli spazi della storica Villa Galvani e di Galleria Armando Pizzinato, nella splendida cornice di Parco Galvani, nel pieno centro di Pordenone.

Nel tempo ha ospitato mostre dedicate a figure di riferimento come Will Eisner, Moebius, Aardman Studios, Giorgio Cavazzano, Milo Manara, Chris Ware, Benito Jacovitti, Kamimura Kazuo e, attualmente, Magnus.

A marzo 2023 il Palazzo del Fumetto si è arricchito dell’esposizione permanente che celebra la storia del fumetto attraverso i suoi molteplici formati editoriali, in un allestimento multimediale e interattivo.

La struttura gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Pordenone.

L’offerta didattica del Palazzo del Fumetto comprende attività e laboratori rivolti alle scuole, nonché proposte per un pubblico più ampio, che va dai bambini agli adulti. In questo contesto si inserisce la collaborazione con il festival ArtandFood.

Nello specifico, domenica 5 ottobre la Loggia del Comune di Pordenone ospiterà delle attività interamente dedicate ai più giovani, con un ricco programma di laboratori progettati e realizzati dal Palazzo del Fumetto. L’iniziativa si propone di coniugare creatività, manualità e narrazione attraverso il linguaggio del fumetto, valorizzando al contempo il ruolo del museo come luogo di innovazione culturale e partecipazione attiva.

La mattinata, dalle ore 11.30 alle 12.30, vedrà lo svolgimento di due laboratori in parallelo: Pane, fumetto e creatività, a cura di Mara Prizzon, rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni, che unisce disegno e manualità in un’attività originale e coinvolgente e Chi è? Quali sono i suoi poteri (o i suoi guai) in cucina?, condotto da Luca Tonin e destinato a ragazzi dagli 11 ai 16 anni, dedicato alla creazione di personaggi a fumetti legati al tema della cucina.

Il programma proseguirà nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.00, con altri due appuntamenti: Stampa botanica, a cura di Elisa Bortolotto, laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni che intreccia natura e creatività attraverso l’utilizzo di materiali naturali e Il mio eroe ha il profumo del manga!, condotto da Riccardo Pasqual e rivolto a ragazzi dagli 11 ai 16 anni, dedicato all’ideazione di un protagonista a fumetti ispirato alla cultura gastronomica orientale.

Parallelamente, durante tutta la giornata sarà possibile vivere un’esperienza immersiva in realtà virtuale per scoprire le sale del Museo del Palazzo del Fumetto, rafforzando così il legame tra attività laboratoriale e valorizzazione del patrimonio museale.

E per chi volesse scoprire il Palazzo del Fumetto c’è un’opportunità in più: esibendo il biglietto di partecipazione ad ArtandFood al desk, l’ingresso è a tariffa ridotta.

I laboratori sono gratuiti, a numero chiuso e accessibili su prenotazione fino a esaurimento posti su www.palazzodelfumetto.it