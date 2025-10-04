Art&Food, si presenta il progetto “CircaCibum”

PORDENONE – Un salotto speciale nella bellissima cornice dell’Ex Convento di San Francesco, in cui raccontare storie attorno al cibo e in particolare prodotti fermentati delle nostre terre. È così che Montagna Leader GAL del Friuli Occidentale in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina delegazione di Pordenone e LATO Food Lab presenta ad Art&Food 2025 il progetto “CircaCibum” finanziato dal Programma Interreg Italia Austria 2021-2027.

Gli incontri su prenotazione sono gratuiti e aperti a un massimo di 20 persone. Si terranno nella saletta di rappresentanza al I piano dell’ex Convento di San Francesco in Piazza della Motta a Pordenone.

Tre appuntamenti imperdibili che stuzzicano curiosità e palati sopraffini. Aneddoti e preziose ricette, pillole di storia raccontati da Giorgio Viel Direttore Centro Studi FVG e vice delegato, Cristina Sist delegato, Laura Bortoluzzi e Tiziana Giovetti accademiche, si intrecciano all’estro raffinato che i cuochi Davide Larise e Ivan Tondat di LATO Food Lab esprimono nella preparazione di ogni loro creazione.

Ed ecco gli appuntamenti di questo bellissimo fine settimana:

Sabato 04/10/2025 ore 16.00. Attorno ai formaggi. Intervento a cura dell’Accademia Italiana della Cucina. Dimostrazione e degustazione di Zucca in saôr, cipolla Rossa di Cavasso in agrodolce, limone fermentato e crema di Formadi Salât a cura di LATO Food Lab. Abbinamento con Malvasia dell’azienda Borgo delle Oche di Valvasone.

Domenica 05/10/2025 ore 10.45. Rape & Co. Intervento a cura dell’Accademia Italiana della Cucina. Dimostrazione e degustazione di Sfera croccante di patate e pestith, crema alla santoreggia, polvere di carote e bocciolo d’aglio orsino fermentato, a cura di LATO Food Lab. Abbinamento con vino Perleo Brut Zero dell’azienda Perleo di Rauscedo.

Domenica 05/10/2025 ore 16.00. Bevande fermentate. Intervento a cura dell’Accademia Italiana della Cucina. Dimostrazione e degustazione di Tortino d’uovo, brovada in tecia, scaglie di ricotta affumicata e riduzione di Birra a cura di LATO Food Lab. Abbinamento con vino Biblis dell’azienda cantine Tre Zero di Valvasone

FACE TO FACE TOMAT BAND IN CONCERTO

Sabato alle 18.30 nell’ex Chiesa di San Francesco concerto live “Face to Face” con la Tomat Band un omaggio a Elton John e Billy Joel, tutto da gustare. La Tomat Band nata in seno all’Associazione musicale Gottardo Tomat di Spilimbergo è formata da musicisti professionisti con molti anni di esperienza live e in studio: la jazzista e cantante soul veneziana Francesca Viaro alla voce, il bluesman Flavio Paludetti alla chitarra elettrica, il jazzista friulano Nevio Zaninotto al sassofono soprano, Cristian Cecchetto alla batteria e Nicola Dal Bò al pianoforte e alle tastiere. A loro si affiancano due giovani musicisti di talento come Eugenio Dreas al basso elettrico e Giorgio Busatto alle percussioni.

A partire dal 1994 Elton John fece un lungo tour con Billy Joel proponendo una serie di concerti con uno spettacolo chiamato “Face To Face”. Questo spettacolo fu uno tra i più longevi e di maggior successo nella storia della musica pop. Durante questi concerti i due artisti suonarono le proprie canzoni, le canzoni l’uno dell’altro ed eseguirono duetti accompagnati da una formidabile band musicale. La Tomat Band, formata da importanti musicisti jazz, rock e blues friulani e veneti, ripropone ora una rilettura di quello storico evento in uno spettacolo con sedici canzoni dedicate ai due grandi artisti, tra le quali le celeberrime: Your Song, Honesty, Don’t Let the Sun Go Down on Me, Just the way you are, Rocket Man, New York State of Mind, Goodbye Yellow Brick Road, Bennie and the Jets, Piano Man, Sorry Seems To Be the Hardest Word, Allentown, Crocodile Rock.

ACCADEMIA D’ARCHI ARRIGONI

Domenica alle 20.30 nell’ex Chiesa di San Francesco concerto di chiusura del Festival con l’Accademia D’Archi Arrigoni “La brillantezza del suono italiano e del virtuosismo paganiniano si unisce alle languide atmosfere della musica latina” . Ulisse Mazzon VIOLINISTA SOLISTA, Mafalda Mazzon VIOLONCELLO, Domenico Mason DIRETTORE. Musiche di: Vivaldi, Paganini, Piazzolla, Ponce.