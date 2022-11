Ascom, convegno giovani sui finanziamenti alle imprese

PORDENONE – Individuare gli strumenti necessari allo sviluppo e alla crescita del proprio business, sfruttando la finanza agevolata e non solo: questo l’obiettivo del convegno (‘Finanziamento alle imprese mediante gli strumenti di credito agevolato, ordinario, innovativo’) che si terrà martedì 15 novembre, alle 17, a Palazzo Montereale Mantica, promosso dai Giovani imprenditori di Ascom-Confcommercio in collaborazione con FriulOvest banca.

La partecipazione è gratuita ed è in presenza (iscrizioni tramite link caricato nel sito www.ascom.pn.it).

Per il presidente del gruppo Giovani imprenditori Simone Paroni (nella foto) l’attuale scenario è caratterizzato dalla presenza di «mercati sempre più competitivi in cui le imprese, per anticipare le mosse della concorrenza, devono avvalersi di progresso tecnologico e innovazione, oltre ad essere tempestive nelle scelte per sviluppare con efficacia le loro attività».

Al dibattito interverranno il presidente provinciale di Confcommercio Fabio Pillon, unitamente al direttore Luca Penna, per FriulOvest banca Fernando Biagio Rizzo, Enrico Sgariboldi (Cosmos finance), Stefano Coan (presidente Aiga), Stefano Bravo (direttore ConfidiFriuli), Luca Turchet (agenzia italiana Assicurazioni) e Jessica Fabbro (presidente giovani dottori Commercialisti di Pordenone).