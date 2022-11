PAFF! Visite guidate nel fine settimana a mostre Eisner e Wolf

PORDENONE – Si apre un nuovo fine settimana e al PAFF! sono tutti pronti ad accogliere i visitatori che vogliono scoprire le due mostre attualmente in corso: The Spirit of Will Einser, dedicata al maestro che ha influenzato intere generazioni di fumettisti, e Attenti al lupo, l’esposizione delle opere dell’illustratore Tony Wolf, al secolo Antonio Lupatelli, e organizzata in collaborazione con l’associazione Tapirulan di Cremona.

Per permettere al pubblico di approfondire le opere dei due artisti, sono organizzate le visite guidate in programma per sabato e domenica.

Per Will Eisner, Roberto Fratantonio accompagna il pubblico alla scoperta delle 180 opere originali, tra tavole definitive e schizzi, e le 126 pubblicazioni d’epoca che compongono la più ampia mostra di Eisner proposta in Italia, inserita in uno straordinario allestimento. Appuntamenti sabato 12 e domenica 13 novembre alle 16.

Riccardo Pasqual guida invece il pubblico alla conoscenza di Tony Wolf, noto illustratore di albi per bambini e autore, con l’utilizzo di alcuni pseudonimi, di numerosi personaggi tra cui Pingu e Pandi. Appuntamenti sabato e domenica alle 15.30.

Per maggiori informazioni

PAFF!

Palazzo Arti Fumetto Friuli

V.le Dante, 33

33170 Pordenone

0434/392941

www.paff.it