Ascom, siglata una convenzione tra pubblici esercizi e tassisti

PORDENONE – E’ stata siglata all’Ascom di Pordenone la convenzione fra Fipe provinciale (Federazione pubblici esercizi) e il Consorzio Tassisti di Pordenone. Una iniziativa che promuove l’attenzione al bere consapevole e alla guida in sicurezza. Fra gli obiettivi anche un servizio di taxi moderno ed efficiente che possa rappresentare un valido supporto agli spostamenti dei clienti che frequentano gli esercizi pubblici sul territorio.

E’ previsto, infatti, uno sconto del 10 per cento per chi consuma nei locali di Pordenone: basterà presentare lo scontrino al servizio di radiotaxi (chiamando il numero 0434 368020) per avere lo sconto su una spesa minima di 10 euro a corsa con validità di 30 minuti.

Alla firma della convenzione sono intervenuti il presidente della Confcommercio Alberto Marchiori, unitamente ai responsabili Fipe e Gruppo Ristoratori, rispettivamente Fabio Cadamuro e Pierangelo Dal Mas, nonché il presidente del Consorzio taxisti Alessandro Da Pieve.