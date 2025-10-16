17.7 C
Pordenone
giovedì , 16 Ottobre 2025
“Aspettando il Concorso Città di Porcia”, sabato 18 ottobre

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORDENONE – “Aspettando il Concorso…” apre ufficialmente il 35° Concorso Internazionale “Città di Porcia”, dedicato quest’anno al corno, promosso dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” e fra i più importanti al mondo dedicato agli ottoni. Il concerto, a entrata libera, si terrà Sabato 18 Ottobre alle ore 18.00 sul Palcoscenico del Teatro “G.Verdi” di Pordenone.

Protagonisti Guido Corti e Ensemble “Musica Insieme”, che intorno alla personalità di Guido Corti – considerato uno dei solisti italiani più rappresentativi in attività a livello internazionale – unisce musicisti quali Fabiano Cudiz, Luca Pieraccini, Simone Squarzolo, Daniele Cantafio (Trombe), Andrea Falsini, Andrea Soldani, Flavio Pannacci (Tromboni), Massimo Marconi (Corno) e Niccolò Perferi (Basso Tuba).

L’ensemble di ottoni “Musica Insieme” nasce all’interno del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e si distingue per l’originalità dei programmi proposti al pubblico.

La valorizzazione di un repertorio che affonda le proprie radici nella prassi esecutiva del 600’ veneziano, nella Basilica di San Marco con i Gabrieli, padre e figlio, e diffusasi rapidamente nel resto di Europa, è tra gli obiettivi di questa compagine che annovera tra i propri componenti docenti ed ex studenti del Conservatorio fiorentino.

Il programma di questo concerto rappresenta un viaggio ideale nel tempo e nello spazio. Esso comprende brani nati per la chiesa, l’opera, il cinema e le sale da concerti e mette in risalto l’evoluzione tecnica ed espressiva raggiunta dagli strumenti e dagli esecutori di oggi, evoluzione che li pone al pari delle altre famiglie strumentali della grande Musica.

Seguirà, Domenica 26 Ottobre, il secondo concerto della rassegna “Aspettando il Concorso…”, alle 18.30 presso il salone della Barchessa di Villa Correr Dolfin in Porcia, con protagonista il Venice Brass Quintet.

Il Concorso si svolgerà dal 3 all’8 Novembre e le prove saranno aperte gratuitamente al pubblico. Per la Serata Finale di Sabato 8 Novembre 2025 la prevendita è disponibile presso la Biglietteria del Teatro “G.Verdi” di Pordenone.

Martedì 21 Ottobre alle ore 11.00, al Teatro “G.Verdi” di Pordenone, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione del Concorso.
Per informazioni, contattare l’Associazione al numero 0434 590356.

