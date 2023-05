Assemblea parlamentare Ocse, Loperfido nella delegazione italiana

PORDENONE – L’onorevole Emanuele Loperfido è stato scelto come deputato in rappresentanza di Fratelli d’Italia nella delegazione italiana che comporrà l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

“Sono davvero onorato – dichiara il deputato pordenonese – per il ruolo che mi ha affidato il partito: collaborare con la più grande organizzazione di sicurezza regionale al mondo.

Entro a far parte di un’Assemblea dal valore altissimo, che si adopera per la stabilità, la pace e la democrazia attraverso il dialogo politico e la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale”. La delegazione italiana è convocata martedì 9 maggio alla Camera, al palazzo del Seminario, per procedere alla costituzione ufficiale.

“Questo incarico è un ulteriore stimolo ad approfondire le tematiche di politica estera che già seguo come membro delle Commissioni Esteri e Difesa”, dichiara l’onorevole Loperfido, recentemente nominato anche presidente della Sezione Bilaterale di Amicizia Italia Polonia.

“Vivendo in una regione di confine come il Friuli Venezia Giulia – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia – porterò nella delegazione l’esperienza di un territorio capace di cogliere le opportunità economiche e sociali, in termini di collaborazioni, scambi e crescita, derivanti dalla sua baricentrica collocazione geografica. In particolare per lo sviluppo dei rapporti con i Balcani”.