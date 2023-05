Premio Simona Cigana, nuova sfida tra i migliori reportage

PORDENONE – Sta avviandosi alla chiusura la 14ª edizione del concorso giornalistico annuale, nazionale, multimediale, multilingue “Premio Simona Cigana”, ideato e organizzato dal Circolo della Stampa di Pordenone. Partecipano a questa kermesse, unica nel suo genere, i servizi pubblicati su testate giornalistiche italiane ed estere tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023.

UN TEMA RICORRENTE. A distanza di poco più di un mese dalla proclamazione dei vincitori della 13ª edizione (2021-2022) si rinnova dunque l’invito ai giornalisti e al pubblico a presentare e a segnalare servizi dedicati in tutto o in parte al Friuli Venezia Giulia in chiave locale, regionale, nazionale, internazionale, classificabili nelle cinque “Categorie” concorsuali: Inchiesta, Sport, Artigianato, Turismo, Infortunistica sul lavoro.

CINQUE CATEGORIE. Non sembri restrittivo il campo delle “Categorie”. Il Bando/Regolamento del concorso e l’esperienza acquisita dalla fondazione fino a oggi evidenziano nel “Premio” un’occasione per affrontare temi di attualità di ogni genere e da tutti i punti di osservazione. La caratteristica di questo libero confronto professionale rispecchia lo spirito di Simona Cigana, alla cui memoria è dedicato il concorso. Nella sua breve vita, la giornalista avianese seppe esprimere infatti una mentalità aperta al mondo, senza mai perdere il collegamento con la realtà del proprio territorio di appartenenza.

NON È UN PREMIFICIO. Queste caratteristiche fanno del “Premio” pordenonese un confronto vero, non un premificio di personaggi scelti soprattutto per fare da richiamo a beneficio degli organizzatori e degli sponsor. Quanto agli sponsor, va detto invece che, nel caso del “Premio Simona Cigana” essi danno liberamente un sostegno a ciò che il mondo dell’informazione esprime in modo genuino. Si tratta di un importante riconoscimento culturale al valore dei giornalisti e delle testate giornalistiche di un Paese libero e democratico come l’Italia, che soffre di limiti e problemi legati alla politica, all’economia, agli interessi di parte e all’influenza controversa dei social. È grazie a tutti questi elementi che la continuità del concorso “Premio Simona Cigana” evidenzia di anno in anno il suo messaggio rivolto soprattutto ai giovani.

IL VALORE DEI SOSTENITORI. È soprattutto per questo che è indispensabile l’apporto degli sponsor: Banca di credito cooperativo Pordenonese e Monsile, Famiglia Cigana, Confartigianato Pordenone, Comuni di Aviano e di San Vito al Tagliamento.

Indispensabile anche il patrocinio di numerosi enti e privati, a partire dall’Ordine dei giornalisti e da Assostampa del Friuli Venezia Giulia, dalla Giunta e dal Consiglio della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia.

Il terzo elemento base è l’opera del Circolo della Stampa di Pordenone, gratuita e espressione del volontariato culturale nei confronti dei giornalisti e dei fruitori dell’informazione.

IL VALORE DEI GIORNALISTI. L’impegno congiunto di questi tre elementi consente anche di consolidare un altro aspetto eccellente di questa attività, definito “Fuori concorso”, che premia il lavoro dei giornalisti caratterizzato da reportage o libri, fuori delle cinque categorie concorsuali. In alcuni casi, come è avvenuto nella 13ª edizione, questi riconoscimenti sono un premio alla carriera e alla professionalità. La scelta è a beneficio di nomi (al massimo tre) individuati su segnalazione del pubblico.

PERCHÉ IL CONCORSO. Dunque, con questa 14ª edizione il Circolo della Stampa di Pordenone ritiene dunque di continuare a onorare il Suo statuto, approvato 56 anni fa, a beneficio, in particolare del pubblico che crede nel diritto-dovere a fruire di un’informazione libera e democratica, e a vantaggio di una categoria professionale, quella dei giornalisti, da difendere e da rivalutare.