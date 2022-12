Attiva la prevendita per il derby Pordenone-Triestina

PORDENONE – L’incontro della 20esima giornata del campionato di Serie C Pordenone-Triestina si disputerà giovedì 22 dicembre allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro. Calcio d’inizio alle ore 14:30.

PREVENDITA

I biglietti sono in vendita online su sport.ticketone.it, nelle rivendite Bar Libertà e Musicatelli di Pordenone, Sostero Blue Office di Lignano Sabbiadoro, Angolo della Musica di Udine e in tutte quelle Ticketone.

FEDELTÀ ABBONATI

Pordenone-Triestina è la prima gara non compresa negli abbonamenti sottoscritti a inizio stagione (valevoli per il girone d’andata). Gli abbonati del girone d’andata – esclusivamente in prevendita nelle rivendite – potranno acquistare i biglietti del proprio posto a prezzo scontato: 16 euro in Tribuna Centrale e 10 euro in Tribuna Laterale.

PREZZI

TRIBUNA VIP: intero 40 euro, ridotto Under 16 anni 30 euro.

TRIBUNA CENTRALE: intero 22 euro, ridotto over 65 anni 18 euro, ridotto Under 16 anni 8 euro. Attenzione: divieto di acquisto per i residenti in provincia di Trieste.

TRIBUNA LATERALE: intero 14 euro, ridotto over 65 anni 12 euro, ridotto Under 16 anni 5 euro. Attenzione: divieto di acquisto per i residenti in provincia di Trieste.

SETTORE OSPITI: i biglietti del settore ospiti (capienza 770 posti) saranno aquistabili nelle rivendite del circuito

TicketOne e su sport.ticketone.it entro le ore 19:00 di mercoledì 21 dicembre. I prezzi: intero 14 euro, ridotto under 16 anni 10 euro (no online).

Si comunica ai tifosi della Triestina che l’accesso del Settore Ospiti (parcheggio e settore) si trova in via della Vigna. Le richieste di introduzione striscioni dovranno pervenire tramite lo Slo della Triestina oppure all’indirizzo [email protected] entro lunedì 19 dicembre.

DISABILI

Per i biglietti riservati ai tifosi diversamente abili (100%) scrivere a [email protected]

Nota bene: a tutti i prezzi indicati vanno aggiunti i costi del servizio prevendita.

INFORMAZIONI

Per ogni tipo di richiesta di informazione è possibile scrivere a [email protected]