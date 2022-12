Natale a Pordenone, gli eventi dal 16 al 19 dicembre

PORDENONE – Natale a Pordenone: questi gli eventi dal 16 al 19 dicembre.

Venerdì 16 dicembre

Il fine settimana del Natale a Pordenone inizia alle ore 15:30 all’Auditorium “Lino Zanussi” del Centro Culturale Casa A. Zanussi della Casa dello Studente con “Il canto dell’Anima”, concerto di musiche di Brahms e Bruch a cura del Festival Internazionale di Musica Sacra.

Dalle ore 17 in piazza XX Settembre si esibiranno le giovani band pordenonesi selezionate nel concorso “Young Corner” e alle 17 in Biblioteca civica nella sezione ragazzi letture ad alta voce per i bambini dai 3 ai 6 anni con “Piccole parole di carta”. Alle ore 18 alla Casa della Musica in piazza della Motta musica e immagini con il pianista Roberto Turrin e “Piano & Movie”.

Alle ore 19 nella Chiesa del Beato Odorico meditazione musicale dell’Ensemble Incontrà con “Splendor Luci. Veni et illumina” e dalle 19:30 alle Casette di Piazza XX Settembre si balla con House Xmas di BertDJ Christmas Music Festival. Alle ore 20 tutti invitati alla scuola primaria De Amicis a Borgomeduna per i “Racconti sotto le stelle” e sempre a Borgomeduna alle 20 in Auditorium il concerto di Natale “Faran-Do-La e Fa diesis”.

Alle 20:30 alla Bastia del Castello di Torre arte in movimento con l’associazione Tandem e il suo “2+1= Tandem”, mentre nella Chiesa di San Francesco in via Cappuccini il concerto dei cori parrocchiali “ DO,RE,MI….Fa buon Natale!” e all’Auditorium dell’Istituto Vendramini l’incontro di teologia “L’anima mia magnifica il Signore”, con Fulvio Ferrario.

Alle 20:45 in sala Degan della Biblioteca civica proiezione e racconto di viaggio su “Islanda. Pelle di ghiaccio, cuore di fuoco”, a cura di Danilo Breda. Ore 21 appuntamento all’Ex Convento di San Francesco con lo show di Francesco Tizianel del suo tour nazionale Carillon, per il Christmas Guitar Festival.

Sabato 17 dicembre

Dalle ore 10:00 in Biblioteca civica Melarancia propone il suo Baby Care e i laboratori per bambini, alle ore 10:00 si aprono anche le porte della sala del Consiglio comunale con la visita al Palazzo municipale.

Alle 11:00 come ogni sabato, anche sotto Natale, si va alla scoperta della città con le visite guidate gratuite che partono dalla Loggia del Municipio. Appuntamento in centro dalle ore 15:00 per EYOF 2023, con la presentazione del Festival olimpico della gioventù europea.

Alla stessa ora nella biblioteca della Bastia del Castello di Torre “Aspettando il Natale”, laboratorio per bambini dai 5 anni, in piazza Don Lozer a Torre vengono proposti i “I giochi di una volta”, in piazzale Sacro Cuore Babbo Natale incontra i bambini del quartiere e in piazza Risorgimento animazione e laboratori per bambini con “Incontriamo la Renna Rudolph”.

Alle 16:00 nella sala dell’Ex Circoscrizione di Largo Cervignano “Natale insieme” con l’Associazione Leggo Anch’io e il Gruppo Teatro Pordenone L. Rocco; i tifosi di calcio potranno guardare in piazza XX Settembre la finale del terzo posto dei Mondiali Fifa 2022 sul maxi schermo mentre i bambini alle 16:30 incontrano Babbo Natale nella sua casetta.

Alle 17:00 sempre in piazza XX Settembre la Filarmonica Città di Pordenone si esibirà nel Concerto di Natale, lungo i corsi cittadini la musica invade le vie della città con le street band di Music in the air e in sala Degan della Biblioteca civica ci sarà “La tombola del libro”. Alle 17:30 all’Auditorium “Lino Zanussi” del Centro Culturale Casa A. Zanussi della Casa dello Studente il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini celebrerà la Messa di Natale.

Alle 18:00 all’Ex Convento di San Francesco “I concerti della Corte”, musica classica & jazz con il Comitato Piano City e dalle ore 20:30 tutti alle Casette di piazza XX Settembre per ballare con il dj set di Ale Zec Christmas Music Festival, oppure alle 20:45 nel Duomo Concattedrale di San Marco per ascoltare “Lauda per la natività del Signore” del Festival Internazionale di Musica Sacra Pordenone.

Domenica 18 dicembre

Gli appuntamenti della domenica si aprono alle ore 9:00 con il tradizionale Mercatino dell’antiquariato in corso vittorio Emanuele II, per l’occasione in edizione natalizia e dalle ore 10:00, nella sede Melarancia al Civico 17 di viale Dante, laboratori creativi e storie magiche per bambini e in piazza Risorgimento dalle ore 10:00 e poi nel pomeriggio dalle 15:00 la Ludoteca itinerante del Ludobus, con giochi per bambini e iniziative per il Natale.

Alle 10:30 in piazza XX Settembre con il Concerto della Fanfara dei Bersaglieri in Congedo e il Coro di Pertegada, alle 12:30 verrà organizzato in Chiesa del Sacro Cuore un pranzo con Babbo Natale riservato a persone sole, anziani e familiari. Nel pomeriggio, alle 15:00 nella palestra di Vallenoncello in scena il campionato di Balli caraibici e in piazza Risorgimento giochi per bambini e iniziative per il Natale con Melarancia e il Ludobus, ludoteca itinerante.

Alle 16:00 in piazza XX Settembre va in onda la finale dei Mondiali di Calcio sul maxi schermo, mentre al Nuovo Cinema Don Bosco verrà proiettato il film Strange world, un mondo misterioso. Alle 16:30 partono dalla Loggia del Municipio le Carole itineranti con i Walking Xmas della Filarmonica Città di Pordenone e in piazza XX Settembre i bambini incontrano Babbo Natale nella sua casetta.

Alle 18:00 “Life without Christmas” concerto al Teatro comunale Verdi di Mario Brunello con la FVG Orchestra e in piazza XX Settembre “One Man Show”, il Christmas Music Festival di Luciano Gaggia DJ. Alle ore 21:00 nella Chiesa del Seminario Diocesano di Pordenone “A Christmas Carol by John Rutter” con l’Associazione Musicale Gabriel Faurè e all’Ex Convento di San Francesco protagonista la chitarra brasiliana di Paolo Mari per il Christmas Guitar Festival, mentre l’omaggio dei Sick Tamburo alla compianta Elisabetta Imelio alle 21:00 in concerto al Capitol.

Lunedì 19 dicembre

La settimana inizia alle ore 20:30 nella Chiesa Parrocchiale di San Francesco d’Assisi con il concerto di Natale “Revelation Gospel Project” e alle 21:00 all’Ex Convento di San Francesco le “Rock and Pop songs” di Gavino Loche per il Christmas Guitar Festival.

Per dettagli, prenotazioni ed eventuali modifiche del programma consultare il sito comune.pordenone.it/natale