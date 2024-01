Attività didattiche e visite nei musei civici a gennaio

PORDENONE – Al Museo Civico d’Arte, al Museo Archeologico e in Galleria Bertoia continuano le proposte didattiche domenicali aperte a tutti per scoprire i tesori che questi spazi culturali custodiscono.

Nuove date, quindi, arricchiscono il calendario per visite guidate e laboratori didattici, per un massimo di 20 partecipanti ciascuno, con inizio alle ore 15:30 e prenotazione obbligatoria attraverso il form on-line accessibile al sito www.mondodelfino.it.

La visita guidata e i laboratori sono compresi nell’esiguo prezzo del biglietto d’entrata al museo.

I laboratori sono rivolti alle famiglie per gruppi di 10 bambini della scuola primaria più accompagnatori.

Per la partecipazione ai laboratori, la prenotazione va fatta entro il giovedì precedente la data dell’evento via mail all’indirizzo [email protected] oppure via telefono al 333-4308117 (lun-ven 9:00-12:00/14:00-17:00).

Domenica 14 gennaio tutti in Galleria Bertoia per un percorso meraviglioso tra le opere della mostra temporanea “Mondi Possibili” alle ore 15:30.

Un’eccezionale esposizione di circa 140 opere di artisti locali, nazionali e internazionali tratte dai magazzini comunali, alla riscoperta dei tesori di Pordenone conservati nei depositi museali e finora nascosti al pubblico.

Un’esposizione che mette in luce opere di grande valore attraverso una serie di percorsi alternativi, i “mondi possibili” appunto, per raccontare la storia sbalorditiva di una città e del suo immenso patrimonio artistico e culturale.

Domenica 14 gennaio “Alla ricerca del reperto perduto”, chiamata per tutti i cacciatori di tesori nascosti! Una proposta dedicata in particolare ai bambini, un laboratorio didattico per famiglie di circa 2 ore tra le sale del Museo Archeologico della Bastia del Castello di Torre per mettere in salvo un antico reperto.

Domenica 21 gennaio alle ore 15:30 “Un bestiario fantastico”, un laboratorio didattico di circa 2 ore per bambini da 6 a 10 anni al Museo civico d’Arte di Palazzo Ricchieri per scoprire gli animali fantastici nelle opere tardo-medievali. Un’attività laboratoriale per tutta la famiglia che permetterà di costruire animale inedito e speciale con carta, cartoncino, forbici e colori.

Gennaio si chiude domenica 28 con la replica della visita guidata ai “Mondi Possibili” di Galleria Bertoia, sempre alle ore 15:30.