AVIS Fvg compie 50 anni, concerto Solisti Veneti il 10 settembre

PORDENONE – L’AVIS Regionale del Friuli Venezia Giulia celebrerà il mezzo secolo sabato 10 settembre con un concerto in programma al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone alle ore 21.

Per questo importante traguardo, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani consegnerà al sodalizio il sigillo della città, porgendo il ringraziamento da parte dell’intera comunità per l’aiuto prestato da sempre con spirito di devozione e nel nome del volontariato. Sul palcoscenico, dopo i saluti istituzionali della presidente AVIS FVG Lisa Pivetta, salirà l’Orchestra da Camera Italiana “I Solisti Veneti”, ensemble famosa a livello internazionale in particolare per le sue esecuzioni di musica barocca del Settecento Veneto, pur contando su un repertorio smisurato che spazia dal XVI secolo ai nostri giorni.

La direzione è affidata al Maestro Giuliano Carella con la straordinaria partecipazione del celebre flautista toscano Roberto Fabbriciani, artista che ha innovato la tecnica flautistica, oggi riconosciuto tra i suoi migliori interpreti al mondo.

I festeggiamenti per un compleanno così importante vogliono essere un momento di ringraziamento dei donatori di sangue e di tutti i volontari AVIS della Regione Friuli Venezia