Ecocasa con Elettro-Expo: le novità dell’edilizia scolastica

PORDENONE – Il calendario fieristico del secondo semestre 2022 di Pordenone Fiere si apre l’8 settembre con ElettroExpo, mostra mercato del materiale elettrico e il 9 con Ecocasa, Salone della ristrutturazione e risparmio energetico, entrambe manifestazioni dedicate alla filiera dell’edilizia.

Al centro dell’attenzione quindi un settore che ha subito molte pressioni negli ultimi anni e che è tornato in primo piano negli scorsi mesi con la minaccia di crisi energetica a cui i consumatori stanno cercando di porre rimedio.

Ad Ecocasa, in programma il 9, 10, 11 settembre nei padiglioni 8 e 9 della Fiera di Pordenone, ingresso nord per il pubblico, i visitatori troveranno oltre 50 aziende con tanti professionisti che potranno dare consigli nella scelta degli impianti energetici e termici più adatti alla loro abitazione in un momento in cui diventa fondamentale sostituire o integrare le tradizionali fonti energetiche.

ElettroExpo, si tiene invece dall’8 al 10 settembre nei padiglioni 1,2,3,4 della Fiera di Pordenone, ingresso dedicato sud, e presenta agli operatori del settore tutte le novità e le ultime tendenze nel mercato dei materiali elettrici.

Le novità tecnologiche in questo settore puntano a migliorare la vita delle persone con l’ausilio delle soluzioni smart e domotica e sono soprattutto orientate all’efficientamento e al risparmio con l’adozione di sistemi legati alle energie rinnovabili.

Molti i leader di settore presenti ad Ecocasa, costruttori e distributori di prodotti e servizi che spaziano in alcuni ambiti specifici dell’edilizia abitativa: dal fotovoltaico alle stufe a biomasse o ad accumulo, dalla bioedilizia ai rivestimenti e pavimenti.

Doppio il target di riferimento del Salone che si rivolge sia a tutti coloro che hanno in programma investimenti dedicati alla casa, ristrutturazioni, modifica degli impianti e delle fonti di riscaldamento e pongono particolare attenzione al risparmio e alla salvaguardia dell’ambiente, sia ai professionisti del settore, progettisti artigiani, rivenditori di materiali edili, impresari, installatori, idraulici. Per tutti l’ingresso è gratuito.

Grazie all’importante collaborazione tra Pordenone Fiere, l’Ordine degli Architetti P. P. C. di Pordenone e l’Associazione &Co. Energie Condivise, anche nell’Edizione 2022 di Ecocasa protagonista sarà il Protocollo Itaca, uno strumento per la certificazione del livello di sostenibilità ambientale di edifici di diverse destinazioni d’uso. Gli stand fieristici sono contraddistinti da uno o più “icone” che indicano la presenza di prodotti e soluzioni che hanno caratteristiche di sostenibilità in quel settore.

Le icone fanno riferimento alle aree del Protocollo Itaca e dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) degli Appalti pubblici e certificano al visitatore la qualità e l’efficienza delle soluzioni proposte dall’espositore.

Ecocasa si distingue tra le tante manifestazioni dedicate alla casa proprio per l’alta specializzazione e la verticalità dell’offerta che pone in primo piano proprio il tema del risparmio energetico e della sostenibilità. Un obiettivo che prevede scelte precise fin dalla progettazione e costruzione o soprattutto in fase di ristrutturazione dell’abitazione quando il fattore isolamento diventa fondamentale in un’ottica di risparmio dei consumi energetici per il riscaldamento.

I visitatori di Ecocasa potranno ottenere tutte le informazioni per costruire abitazioni in legno o con altri materiali naturali e “passive house” in grado di garantire il benessere termico senza o con una minima fonte energetica di riscaldamento interna “convenzionale”, ossia caldaia e termosifoni o sistemi analoghi.

Queste tecniche di progettazione e costruzione, pionieristiche non molti anni fa, ora rappresentano il fulcro centrale della proposta espositiva di Ecocasa e sono anche al centro del programma degli incontri che si terranno durante la manifestazione a cura di espositori e partner.

Civibank, main partner della manifestazione già da alcuni anni, è presente in fiera con uno stand e con un programma di 3 incontri rivolti al pubblico.

Scopo di questa rinnovata partnership con Pordenone Fiere è quello di presentare CiviBank come Società Benefit, particolarmente attenta a sostenere i fattori ESG (Environmental, Social and Governance, ovvero Ambientali, Sociali e di Direzione Aziendale) nella sua attività. La sostenibilità nel settore immobiliare è una delle sfide certamente più sentite degli ultimi anni e CiviBank ha tra i propri obiettivi dare il proprio contributo per facilitare la transizione per privati e aziende.

APPC, Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Pordenone, &Co Energie Condivise, in collaborazione con gli ordini professionali di ingegneri, periti industriali e geometri della provincia di Pordenone sono gli organizzatori di un importante Convegno nazionale dal titolo “Appalti per il SUPERBONUS e per LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, tra CAM, Protocolli ITACA ed Envision®” in programma venerdi’ 9 settembre nella Sala convegni Zuliani a partire dalle ore 10.30.

L’incontro è un momento di aggiornamento per architetti, ingegneri, geometri, periti ed addetti ai lavori, per meglio comprendere come i Criteri Ambientali Minimi (CAM) in campo progettuale, di gestione del cantiere e di prestazione dei prodotti sono già oggi indispensabili per i diversi attori che operano nel settore (progettisti, imprese, produttori, stazioni appaltanti), e lo diventeranno sempre più nel prossimo futuro, richiedendo a tal fine conoscenze e competenze professionali specifiche.

Per partecipare al convegno è necessario registrarsi all’ingresso di Ecocasa alla biglietteria Nord del quartiere fieristico.

Hanno collaborato al programma degli incontri coordinato da &Co Energie Condivise molti espositori di Ecocasa che attraverso veloci workshop non solo danno risposte ai tanti quesiti di chi ha in programma lavori di ristrutturazione o la costruzione di una nuova abitazione ma offrono anche occasioni di aggiornamento professionale agli addetti ai lavori.

Questi alcuni dei temi trattati nella Sala CiviBank al pad. 8: l’impianto a foglia, la categoria di impianto radiante che garantisce elevati standard di efficienza e comfort (9 settembre alle ore 12.30), Nilan by EXRG: Soluzioni di comfort e salubrità dell’aria negli edifici residenziali e scolastici con l’impiego della geotermia di superficie e gli aggregati compatti (9 settembre ore 14.00); come ottenere elevati standard di comfort abitativo, risparmio energetico nell’ambito delle nuove costruzioni e nella ristrutturazione degli edifici esistenti attraverso un’attenta Progettazione Integrata (9 settembre ore 16.00), Costruire e Ricostruire edifici antisismici ad alto risparmio energetico con il sistema a blocchi cassero in legno cemento ISO SPAN (10 settembre ore 15.00), Quanto pesa una casa. Guida semplificata per sopravvivere alla costruzione della propria casa (10 settembre ore 17.00).

Programma completo nel sito www.ecocasa.pn/programma-incontri-2022/

Ecocasa, Fiera di Pordenone 9, 10, 11 settembre orario 10-19.

Ingresso gratuito con registrazione on line e alla reception NORD

www.ecocasa.pn