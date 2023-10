Aziende del territorio in vetrina per “Enjoy Pn with Sicam”

PORDENONE – Nel calendario di appuntamenti della prima edizione del Fuori Salone “Enjoy Pordenone with SICAM” (17-20 ottobre) c’è una collaborazione unica, per numero e varietà di realtà coinvolte, che vede l’incontro fra eccellenze dell’abbigliamento, del design d’arredo e componenti made in Pordenone.

I protagonisti sono Falconeri (abbigliamento e maglieria, con negozio in Corso Garibaldi), Etra (lavorazioni metalliche, Brugnera), Alea (arredamento d’ufficio, Sarone di Caneva) e m. artedesign (sedute innovative, Sacile). Da oggi, per l’intero periodo del Salone e la settimana seguente, Falconeri diventerà (anche) showroom di alcune delle collezioni delle tre aziende. Come in un gioco di squadra ogni azienda condividerà le proprie creazioni, proponendosi con modalità e in un contesto diverso dal solito. Eleganza, precisione, design ricercato e stile insieme, il tutto riassunto dalla bellezza e da un made in Italy che è anche un distintivo made in Pordenone.

Antonella Popolizio, Andrea Zilli e Tiziano Carlot, a nome delle realtà coinvolte, spiegano la filosofia dell’iniziativa:

“Vogliamo vivere appieno lo spirito collaborativo e creativo di questo fuori SICAM ideato dal Comune, a completamento della presenza in Salone, dove Etra ospita al proprio stand collezioni di Falconeri. Crediamo che imprese anche di settori molto diversi possano proporsi insieme in modo nuovo e più coinvolgente facendo squadra e rete”. Ci sarà anche un momento conviviale aperto a tutti, pordenonesi, clienti e visitatori di SICAM: “Aperitivo in Vetrina”, in programma mercoledì 18 dalle 18:30.