Bando per la concessione di contributi ordinari alle associazioni

PORDENONE – Il Comune di Pordenone ha pubblicato tre avvisi pubblici per la concessione di contributi ordinari alle associazioni nell’ambito della realizzazione di iniziative e manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio nell’anno 2024 in ambito sportivo, culturale, dello spettacolo dal vivo, turistico, celebrativo, ricreativo, sociale, socio- sanitario, assistenziale e di impegno civile.

Per la realizzazione di manifestazioni e attività sportive, le risorse finanziarie attualmente disponibili ammontano complessivamente a 35.000,00 euro.

Per iniziative ed attività in ambito culturale, dello spettacolo dal vivo, turistico, celebrativo, ricreativo, ammontano a complessivamente a 40.000,00 euro.

Le domande vanno presentate entro venerdì 15 marzo 2024 tramite raccomandata A/R al Comune di Pordenone, corso Vittorio Emanuele II n. 64, oppure via posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] oppure, in alternativa, a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in corso Vittorio Emanuele II n. 64 che riceve lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:30.

A sostegno di iniziative ed attività in ambito sociale, socio-sanitario, assistenziale e dell’impegno civile, le risorse finanziarie ammontano complessivamente a 15.000,00 euro.

Possono partecipare società e associazioni, enti di promozione che intendono realizzare manifestazioni e attività di carattere continuativo con la sede legale nel comune di Pordenone e che propongono manifestazioni senza fini di lucro.

Le domande vanno presentate entro domenica 31 marzo 2024 tramite raccomandata A/R al Comune di Pordenone, corso Vittorio Emanuele II n. 64, oppure via posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] oppure, in alternativa, a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in corso Vittorio Emanuele II n. 64 che riceve lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:30.

Requisiti di partecipazione, modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione e tutti i dettagli utili sono specificati sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.pordenone.it nella sezione “bandi e avvisi”.