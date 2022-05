BCCPM conferma Beatrice Cal volto per i giovani

AZZANO DECIMO – Beatrice Cal, laureata in lingue e attualmente insegnante all’Istituto Kennedy di Pordenone, corre per le Fiamme Cremisi di San Vito al Tagliamento, è 14 Volte campionessa Italiana di ciclismo paralimpico in Tandem Women Blind (donne non vedenti), con guide diverse, nelle specialità Strada, Cronometro, Mountain Bike, Ciclocross. È vincitrice in un giro d’Italia (2017), ha vinto due tappe di Coppa Europa e si è posizionata al secondo e al terzo posto in altre due tappe analoghe.

“Siamo fieri che Beatrice faccia parte dell’ASD Fiamme Cremisi di San Vito al Tagliamento” – ha dichiarato il Presidente Pio Langella – ”siamo onorati di annoverarla tra i nostri atleti e del suo ruolo di ambasciatrice nel mondo del ciclismo; una sua maglia é infatti esposta al Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio, in provincia di Como accanto al Santuario dedicato alla Madonna, protettrice di tutti i ciclisti del mondo e un’altra è esposta al Museo della Bicicletta a Mortegliano di Udine. Inoltre, a lei è dedicato un intero capitolo del libro “Due Pedali per Volare” edito da Alba Edizioni”, ha concluso il Generale Pio Langella.

“La scelta di sostenere l’attività sportiva di Beatrice Cal è nata tre anni fa in maniera naturale, perché le sue speciali qualità, umane e atletiche, ben si accostano con le speciali caratteristiche della nostra Cooperativa.” – ha dichiarato il Vice Presidente Bcc Pordenonese e Monsile Walter Lorenzon – “Beatrice impersonifica la forza di volontà, la determinazione, l’ambizione e la tenacia necessarie a non mollare davanti alle difficoltà, agli allenamenti sfiancanti, alle gare, mantenendo contemporaneamente altissimi risultati scolastici che le hanno permesso di laurearsi con lode – meritandosi così la borsa di studio BCC – fino a ricoprire il ruolo di insegnante di scuola superiore, pur non potendo contare sull’ausilio della vista.

E, cosa non trascurabile, affronta tutte queste attività con spirito decubertiano, per Beatrice l’importante è partecipare, ma con la voglia di vincere mettendocela tutta fino all’ultimo, e il suo palmares e i suoi risultati scolastici, lo sanciscono senza dubbi.

La scelta di abbinare l’immagine dell’atleta a quella del nostro istituto affidandole l’immagine della linea giovani, nasce da tutte queste considerazioni, che auspichiamo siano da sprone e ispirazione ai nostri giovani correntisti. Beatrice è per noi un ottimo esempio motivazionale.”

“Siamo orgogliosi che il volto della nostra linea giovani, Bcc Generation, sia quello di Beatrice Cal, giovane paratleta pluricampionessa italiana di ciclismo, perché con il suo impegno e la sua determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, uniti alla sua genuina semplicità, ben rappresenta il messaggio che la nostra banca vuole offrire ai giovani clienti e soci, affinché possano seguire il buon esempio di Beatrice e trovare la giusta motivazione per realizzare i propri progetti ed i propri sogni.” – ha dichiarato il Presidente Bcc Pordenonese e Monsile Antonio Zamberlan – “Oggi rinnoviamo la collaborazione con l’atleta per altri 3 anni, certi che saranno ricchi di soddisfazioni, sportive e non solo.

La collaborazione con Beatrice infatti, come già in passato, spazierà anche fuori dal contesto sportivo, apprezzando di lei anche la dote di comunicatrice e di motivatrice. Sarà un piacere poterla presentare ai nostri giovani soci, come abbiamo fatto in passato, ad esempio, per la consegna delle borse di studio.”

“E’ per me un onore poter proseguire la collaborazione con la BCC Pordenonese e Monsile” – ha concluso Beatrice Cal – “a cui sono grata per l’aiuto ricevuto in questi ultimi tre anni e ringrazio in particolare il Presidente per la sua stima nei miei confronti.

E’ stato per me un piacere aver rappresentato la BCCPM in alcuni eventi rilevanti nel territorio, condividere la mia esperienza con il pubblico è sempre un motivo di gioia, soprattutto quando a essere coinvolti, sono i giovani come me.

In ultimo ci tengo a dire che sono orgogliosa di portare il nome della BCCPM in giro per l’Italia, impresso sulla mia maglietta.”