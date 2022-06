NEWS – Johnny Depp ospite d’onore con Jeff Beck il 20 luglio al Parco San Valentino

PORDENONE – Colpaccio degli organizzatori del Pordenone Blues Festival. Sarà Johnny Depp l’ospite d’onore ad accompagnare sul palco Jeff Beck mercoledì 20 luglio al Parco San Valentino di Pordenone.

Il personaggio del momento (in queste ore si è in attesa della sentenza per il chiacchieratissimo processo, in seguito alle accuse di violenza della moglie) attore, ma anche navigato musicista vanta già diverse collaborazioni e tour con la leggenda Jeff Beck già vincitore di 8 Grammy Awards e considerato uno dei più grandi chitarristi della storia.

Jeff Beck plus Johnny Depp live a Pordenone

Mercoledì 20 Luglio 2022

Parco San Valentino – Pordenone (PN)

Evento:👇

https://www.facebook.com/events/1174351973303349/

Info: 👇

#JohnnyDepp