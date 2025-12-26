Bimbo di sei anni ferito gravemente a una mano sulla pista di ghiaccio in piazza XX Settembre

PORDENONE – Un grave incidente si è verificato sulla pista di ghiaccio allestita in piazza XX Settembre, a Pordenone, dove un bambino di sei anni è rimasto seriamente ferito a una mano mentre stava pattinando.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo sarebbe scivolato cadendo sul ghiaccio. Nella concitazione del momento, un’altra persona presente sulla pista gli avrebbe accidentalmente pestato una mano con la lama del pattino, provocandogli una ferita importante.

Immediata la richiesta di soccorso al Numero unico di emergenza 112. La centrale operativa Sores di Palmanova ha inviato sul posto un’ambulanza e l’automedica. Dopo le prime cure prestate direttamente in piazza, il bambino è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone per ulteriori accertamenti e trattamenti.