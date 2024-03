Calcio a 5: Pordenone C5, battuto l’Altovicentino Futsal

Il Pordenone non cade nella trappola vicentina e resiste all’affondo dei locali. Grigolon e Ziberilanciano la vittoria che conferma la posizione playoff. Il Pordenone affronta l’Altovicentino Futsal senza Bortolin e con Grigolon e Della Bianca in condizioni non ottimali. Nel primo tempo spingono di più i locali che riescono a trovare il doppio vantaggio con Vidoto e poi Borreiro. Prima della pausa rispondono subito Ziberi e Stendler. In equilibrio e in parità vanno a riposo entrambe le formazioni. Nella seconda frazione si vede la superiorità dei neroverdi con l’allungo di Grigolon e successivamente la doppietta di Minatel. Ci prova Vernaglia per i locali ma nulla di fatto. I neroverdi impongono la loro supremazia e passano con Grigolon e Ziberi.

I neroverdi tengono il passo delle grandi e non si lasciano intimorire dall’Altovicentino Futsal. Una vittoria sofferta ma meritata rilancia il Pordenone sempre più verso la zona alta della classifica. Prossimo impegno interno contro il Città di Mestre sabato al Palaflora.

TABELLINO

ALTOVICENTINO FUTSAL – PORDENONE 3 – 7 (p.t. 2-2)

Pordenone C5 Vascello 1 (vice-capitano), Della Bianca 5, Grzelj 6, Ziberi 8, Chtioui 10, Stendler 11, Paties 12, Finato (capitano) 13, Grigolon 14, Basso 17, Minatel 19 e Langella 22. All. Hrvatin

Altovicentino Futsal Scambi 1, Assad 2, Stokic 3, Boulahjar 5, Borreiro 6, Benetti 7, Berti 8, Vidoto 9, Bacoli 10, El Mannouni 11, Vernaglia 14, Ninic 27. All. Caretta

MARCATORI 1° tempo: 2-2 – 4′ 43” Vidoto (A), 8′ 16” Borreiro (A), 11′ 02” Ziberi (P) 14′ 29” Stendler (P) 2° tempo: 1-5 – 9′ 30” Grigolon (P), Minatel 12′ 01” (P), Minatel 12′ 26” (P), Vernaglia 13′ 59” (A), Grigolon 14′ 10” (P), 18′ 20” Ziberi (P)

AMMONITI 2° tempo: 11′ 49” Chtioui (P)

ARBITRI Buonocore (Castellammare di Stabia) e Oggiano (Olbia). Cronometrista: Finotti (Rovigo)